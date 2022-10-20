Erzurum Bilim Şenliğinde öğrencilerin dikkatini çeken robot

Erzurum’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen ‘Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği’ başladı. Şenliğe minik öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, çocukların dikkatini en çok yaptığı hareketler ile ’Mucit’ isimli robot çekti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erzurum Teknik Üniversitesi katkılarıyla Erzurum Bilim Evi’nde açılışı yapılan ‘Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği’, öğrenciler, öğretmenler ve velilerden yoğun ilgi gördü. Programa Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve birçok öğrenci katılım sağladı. Etkinlikte bulunan stantlarda insansız hava araçları, teknolojik araçlar, roketler ve robotlar yer aldı. Minik öğrencilerin ufkunu açabilmek ve teknoloji ile yakınlaşmalarını sağlamak amacı taşıyan şenlikte öğrencilerin dikkatini yaptığı hareketler ile ‘Mucit’ isimli robot çekti. Öğrencileri eli ile selamlayıp sohbet eden robot yapay zekaya sahip ve istenilen birtakım görevleri de yerine getirebiliyor.

3 gün sürecek olan şenliğe 6 bin öğrencinin, öğretmenin ve velinin katılması bekleniyor.

“Çocuklarımız açısından çok önemli bir organizasyon”

Yapılan organizasyonun çocuklara çok katkısı olacağını belirten Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, “Buraya eğlenceli deneyler yapmak için geldiniz. Bu eğlenceli deneyleri yaparken aynı zamanda hem eğlenip hem de öğreneceksiniz. Ülkemizin geleceğinde sizleri mühendis, teknik eleman, uçak mühendisi ve çeşitli mesleklerde göreceğiz. Burada yapılan organizasyon Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği ve bizim de üniversite olarak katkımızın bulunduğu bir etkinlik ve siz çocuklarımız açısından çok anlamlı bir organizasyon. Mucit Park programımızın burada üniversite olarak standını da kurduk” dedi.

“Etkinliğe 6 bin öğrencinin katılmasını hedefliyoruz”

Bilim Şenliği’nde birçok projenin öğrencilere, öğretmenlere ve velilere örnek teşkil etmesini amaçladıklarını kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ‘Bilimin İzinde Erzurum Bilim Festivali’ programında bulunuyoruz. Programımızın açılışını gerçekleştirdik. 3 gün sürecek olan bu programa kent içerisinde bulunan okullardan 6 bin öğrenci katılacak. Öğrencilerle beraber öğretmenler ve veliler de etkinlikte yer alacaklar. Bugün şenliğimizde artırılmış gerçeklik uygulamaları, proje tabanlı uygulamalar, sergi ve gösteriler, animasyon, benzetimler, mobil oyunlar, seminerler ve çeşitli sergiler yer alacak. Bu projeyi gerçekleştirmekteki asıl amacımız bilimsel yöntem, bilimsel bilgi ve bilim ile toplumun bütün kesimlerini bir araya getirmek, bilimsel bilgi üretiminin temel ilkelerini ilkokul, okul öncesi, ortaokul ve lise öğrencilerimiz üzerinde fark ettirmek. Öğretmen ve öğretmen adaylarımıza bilim okuryazarlığı konusunda örnek teşkil edecek etkinlikler sunmak, Erzurum kamuoyuna ve Erzurum’daki velilerimizin bilimsel anlamda dikkatlerini çekmek amacıyla bu bilim şenliğini düzenledik ve onlarında burada çok yoğun ilgileri var” açıklamalarında bulundu.

“Minik öğrencilerin ufuklarını açmayı amaçlıyoruz”

Çocukları yapay zekaya sahip robotlar ile tanıştırdıklarını söyleyen Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Mucit Park Bilim ve Fikir Atölyesi İdari Koordinatörü Ali Necip Durusoy, “Burası Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversitemizle ortaklaşa yürütülen bir organizasyon. Çocuklara etkinlik yapabilecekleri ve görüp gözlemleyebilecekleri ortamlar oluşturduk. Fen bilimleri, ahşap atölyesi, sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak bu etkinlikleri gerçekleştiriyorlar. Bunların yanı sıra robotlarla da iletişim kurabilmeleri ve gözlemleyebilmeleri için ortamlar sunuyoruz. Burada çocukların göremeyeceği daha ileri seviye olan çalışmaları öğrencilere küçük yaşta göstererek ufuklarını açmayı planlıyoruz. Robotlarla iletişim kuruyorlar, nasıl programlandıkları hakkında küçük bilgiler ediniyorlar. Arkamda duran robot yapay zekaya sahip ve insanlarla iletişim kurabiliyor. Ayriyeten verdiğimiz birtakım görevleri de yapabiliyor. Çocuklara yazılım ve sistemler ile ilgili bilgiler veriyor. Öğrencilerle iletişim kurarak onları robotik sistemlerin çok uzak olmadığını ve dünyalarını bu sistemleri basit ve uygulanabilir olduğunu da anlatıyoruz. Robotumuzun adı da ‘Mucit’ ona bu ismi verdik” şeklinde konuştu.