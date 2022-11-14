Erzurum Barosu’ndan bombalı saldırıya kınama

Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, İstanbul İstiklal Caddesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği 80’in üzerinde yaralanın olduğu bombalı saldırıyı kınadı.

Göğebakan yaşam hakkına vurgu yapılarak gerçekleştirilen saldırı ile ilgili şunları söyledi:

"İstanbul İstiklal Caddesinde yaşanan hain terör saldırısında ilk belirlememelere göre, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, onlarca vatandaşımızda yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye bir kez daha terörün hain yüzü ile karşılamıştır. En temel hak olan ’yaşam hakkını’ hedef alan terör saldırılarını ve arkasındaki hain örgütleri bir kez daha lanetliyoruz. Birlik ve beraberliğimize yapılan bu saldırılar asla amacına ulayamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin terörle mücadelesinde devletimizin ve milletimizin her zaman yanındayız. Bu hain terör saldırısında hayatını kaybeden canlarımız ve yaralanan vatandaşlarımız adına fail ya da faillerin mahkemeler önünde hesap sormak ve en ağır cezaları almalarını sağlamak hukuki mücadele vermek barolarımızın görevi ve sorumluluğudur. Bu görev ve sorumluluk bilinci ile soruşturmanın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."