Erzurum Barosu ve Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden çocuk istismarı ile mücadeleye destek

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği ( UCİM) ‘in Çocuk İstismarı İle Mücadele ve Farkındalık Haftası kapsamında başlatmış olduğu “ Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak” kampanyası yoğun katılım ile devam ediyor.

Erzurum Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan, UCİM Genel Başkan Danışmanı Av. Ayşegül Aydoğan ve derneğin Erzurum’daki gönüllü avukatları ile bir araya geldi. “Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak” kampanyasına, sol bileğine mavi kurdele takarak destek veren Göğebakan “Çocuklar geleceğimiz. Çocuk İstismarını önleyemeyen toplumların geleceği olmaz . O yüzden bu mavi kurdeleyi sol bileğime takarak bu mücadeleye Erzurum barosu olarak destek veriyoruz” dedi.

UCİM Genel Başkan Danışmanı Av. Ayşegül Aydoğan Erzurum Baro Bakanı Av. Talat Göğebakan’ın ve Erzurum Barosu Çocuk Hakları Komisyonunun verdiği destekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek “Her yıl ülkemizde 8000’i aşkın çocuk ihmal ve istismara uğruyor. Haberlerde okuduklarımızdan daha fazla çocuk istismara uğruyor. Tüm bu yaşananlara dur demek ve farkındalık oluşturmak için her sene Temmuz ayının ikinci haftasında dernek olarak ülke genelinde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.. Bu kampanyaya herkesin destek olmasını bekliyoruz. Kampanyaya destek olmak için kalbimize en yakın olan sol kolumuza Mavi kurdele takarak farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kurdeleler bir hafta boyunca bileklerimizde kalarak herkese neden taktığımız hususunu anlatarak insanların bu konuya tepki göstermelerini bekliyoruz. Çocuklarımız istismara uğramasın, öldürülmesin, istismar yargılamalarında adalet yerini bulsun , ihtisas mahkemeleri kurulsun ve çocuklarımız artık zarar görmesin diye bu kampanyaya herkesin destek vermesini bekliyoruz” dedi.

Aynı gün Erzurum avukatları ve gönüllüleri de Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu’nu ziyaret ederek kurum personelleri ve sosyologlarına mavi kurdelelerini taktılar.