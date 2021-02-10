Erzurum bankacılıkta 2020’yi lider kapattı

FİNTÜRK 2020 verileri açıklandı. Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en fazla banka şubesinin bulunduğu il olarak kaydedildi. 71 Banka şubesiyle sektörde öne çıkan Erzurum şube başına düşen nüfus azlığı kriterinde ise 6’ıncı sırayı aldı.

Bölge İlleri Banka Şubesi Dağılımı

Bölgede en fazla sayıda banka şubesi Erzurum’da bulunurken ile 67 şubeyle Malatya, 55 şubeyle Van, 48 şubeyle Elazığ ili takip etti. Verilerde Ağrı’da 28, Ardahan’da 16, Bingöl’de 16, Bitlis’te 21, Erzincan’da 31, Hakkari’de 17, Iğdır’da 16, Kars’ta 29, Muş’ta 21, Tunceli’de ise 13 banka şubesinin hizmet verdiği bildirildi.

Bölgesel Veriler Ve Erzurum

FİNTÜRK 2020 Verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, 2020 yılı kaydında KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 110, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 199, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 449 banka şubesi finans hizmeti veriyor.

Erzurum’un Payı

DOSİAD analizlerine göre 71 banka şubesinin hizmet verdiği Erzurum’un banka şubesi payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 64,5, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 35,67, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 15,81 oldu.

Bölge İlleri Banka Şubesi Başına Düşen Nüfus

FİNTÜRK 2020’YE göre banka şubesi başına düşen nüfus; Ağrı’da 19 bin 149, Ardahan’da 6 bin 82, Bayburt’ta 10 bin 605, Bingöl’de 17 bin 488, Bitlis’te 16 bin 576, Elazığ’da 12 bin 314, Erzincan’da 7 bin 572, Erzurum’da 10 bin 733, Hakkari’de 16 bin 528, Iğdır’da 12 bin 465, Kars’ta 9 bin 841, Malatya’da 11 bin 942, Muş’ta 19 bin 467, Tunceli’de 6 bin 512, Van’da 20 bin 668 kişi olarak ölçüldü.

İller Kişi Başı Nakdi Kredi

Verilere göre 2020 yılında kişi başı nakdi kredi tutarı Ağrı’da 7.7 bin, Ardahan’da 17.2 bin, Bayburt’ta 12.6 bin, Bingöl’de 8.8 bin, Bitlis’te 10.7 bin, Elazığ’da 24.5 bin, Erzurum’da 19. 8 bin, Hakkari’de 9.9 bin, Iğdır’da 12.2 bin, Kars’ta 13.4 bin, Malatya7da 15.8 bin, Muş’ta 7.9 bin, Tunceli’de 18.5 bin, Van’da 9.4 bin TL oldu.