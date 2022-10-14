Erzurum Azerbaycan evi kültür ve dayanışma evi açıldı

Azerbaycan’da Şuşa şehri ile kardeş şehir olarak ilan edilen Erzurum da "Erzurum Azerbaycan Evi Kültür ve Dayanışma Derneği açılarak faaliyete başladı.

Bakanlığını Dr. Gürsoy Solmaz’ın yaptığı derneğin yönetiminde Zafer Özkan, Doç.Dr. Kubilay Gecikli, Prof. Dr. Nimet Yıldırım, Ercüment Deveci, Serpil Bayrak ve Mahmut Gençağa yer aldı.

Dr. Gürsoy Solmaz, "Dernek, ulusumuzun temel değerlerine bağlı, düşünsel ve kültürel açıdan gelişmiş, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı amaçlamış, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “başlangıç” bölümünde ifade edilen ilkeler ile laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini gözeten, aklın ve bilimin öncülüğünü merkeze koyan; ulusal ve çağdaş değerlere bağlı, uluslar arası hukuk ilkelerini benimsemiş, kardeş ve dost Azerbaycan Cumhuriyeti halkıyla ve dünyanın değişik yerlerinde yaşayan Azerbaycan Türkleri ile tam bir dayanışma ve yardımlaşma amacını güden bir toplumsal yapının oluşması amacı ile kurulmuştur" diye konuştu.