Erzurum AK Parti hasarı raporlaştırdı

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı, ilçe teşkilatlarının da katılımıyla deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrasında önemli ölçüde hasara uğrayan Malatya’ya giderek durum tespiti yapan AK Parti Erzurum İl Teşkilatı, alanda duyulan ihtiyacı rapor haline getirdi.

Milletvekili aday adaylığı nedeniyle görevinden istifa eden eski İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün de katıldığı programa Malatya Battalgazi AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de katkıda bulundu.

AK Parti Erzurum İl Teşkilatı, ziyaret çerçevesinde Battalgaziye bağlı Adagören, Çolakoğlu, Ağılyazı, Kuluşağı, Akpınar, Halfettin, Alacakapı, Meydanbaşı, Alhanuşağı, Kamıştaş, Alişar, Hatunsuyu, Kemerköprü, Aslanbey, Nuriye, Ataköy, Hacı Abdi, B.Hüseyinbey, Dabakhane, B.Mustafa Paşa, K.Mustafa Paşa, Bağtepe, Hacıyusuflar, Başharık, Paşaköşkü, Battalgazi, Hanımınçiftliği, Beydağı, Çamurlu, Beylerbaşı, Şehitfevzi, Taştepe, Hidayet, Sarıcıoğlu, Boran, Hasırcılar, Cevherizade, İzzetiye, Cirikpınar, Yenihamam, Bulutlu, Çolaklı, Çöşnük, Saray, Üçbağlar, Üniversite, Yamaç, Kırçuval, Sancaktar, Dolamantepe, Karahan, Meydancık, Şişman, Orduzu, Yarımcahan, Bahçelievler ve Serintepe mahallelerinde depremzedelerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Uzmanlarca asrın felaketi olarak nitelendirilen iki büyük sarsıntı sonrasında yaşanan yıkımı yerinde tespit etmek ve son durumu bir rapor halinde AK Parti Genel Merkezine sunmak amacıyla yola çıktıklarını belirten AK Parti eski Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Bildiğiniz gibi deprem öncesinde milletvekili aday adaylığı süreci nedeniyle görevimizden istifa etmiştik ancak partimizde göreve devam eden arkadaşlarımız bizi de bu inceleme çalışmasına davet ettiler. Yaraların sarılması noktasında küçük de olsa bir katkıda bulunmamıza imkan sağladıkları için arkadaşlarımıza teşekkürlerimi arz ederek başlamak istiyorum. Tabi çok büyük bir felaket yaşadık. Dünya genelinde karada meydana gelen en büyük depremlerden biriyle karşı karşıyayız. Üç binin üzerinde artçı depremin yaşandığı felakette art arda iki büyük sarsıntıyı yaşadık. Daha önce Elazığ ve Malatya’da gördüğümüz 6 üzeri depremleri burada artçı şok olarak yaşadık. Kelimelerle tarif edilemeyecek kadar ağır bir afetin tam ortasındayız. Almanya büyüklüğünde bir alanda 13,5 milyon insanımızın etkilendiği ve 10 bine yakın binanın yıkıldığı acı tablonun ortaya koyduğu son durumu raporlaştırmak için geldiğimiz Battalgazi’de İlçe Başkanımız ve Belediye Başkanımızla birlikte kaba bir hasar tespiti gerçekleştirdik. Mahallelerimizi tek tek dolaşarak depremzedeleri dinlemeye, sorunları belirlemeye ve çözümü için acil yapılması gerekenleri bir araya getirmeye çabaladık. Elde ettiğimiz sonuçları da raporlaştırarak genel merkezimize sunduk. Yaraların sarılması noktasında üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz.” Değerlendirmesinde bulundu.