Erzurum 2022 çek verileri yayımlandı

TBB 2022 yılı İbrazında Ödenen Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı sonuçlarını paylaştı. Erzurum’da Aralık ayında 1.0 milyar TL tutarında 8 bin 56, 2022 yılı bütününde ise 9 milyar 877 milyon TL tutarında 119 bin 768 çek ödemesi gerçekleştirildi. İl bölge illeri içinde ödenen çek sayısında 2’inci sırayı aldı.

Erzurum Çek Sayı Ve Tutarı Aylık Dağılım

TBB verilerine göre Erzurum’da 2022 Ocak ayında 10 bin 31, Şubat ayında 9 bin 341, Mart ayında 9 bin 582, Nisan ayında 4 bin 230, Mayıs ayında 14 bin 470, Haziran ayında 9 bin 963, Temmuz ayında 4 bin 884, Ağustos ayında15 bin 893, Eylül ayında10 bin 700, Ekim ayında 11 bin 105, Kasımda 11 bin 214, Aralık’ta 8 bin 56 çek zamanında ödendi.

Erzurum 2022 Aylık Ödenen Çek Tutarı Dağılımı

Erzurum’da ödenen çek tutarı Ocak ayında 619,5 milyon, Şubat ayında 578,6 milyon, Mart ayında 586,0 milyon, Nisan ayında 380,3 milyon TL, Mayıs ayında 955.0 milyon, Haziran ayında 782.6 milyon, Temmuz ayında 509.0 milyon, Ağustos ayında 1.2 milyar, Eylül ayında 963.4 milyon, Ekimde 1.0 milyar, Kasımda 1.1 milyar, Aralıkta 1.0 milyar TL olarak bildirildi.

2022 Bölgesel Çek Sayısı Dağılımı

TBB İbrazında ödenen çek sayısı verilerine göre Aralık 2022 ayı kaydında Erzurum’da 8 bin 56, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 10 bin 638, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 20 bin 34, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 58 bin 212 çek zamanında ödendi.

2022 Bölgesel Çek Tutarı Dağılımı

TBB verileri kaydında DOSİAD Araştırma Merkezi hesaplamalarına göre, Aralık 2022 döneminde Erzurum’da 1,0 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 1.3 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 2,1 milyar, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 7 milyar 821 milyon TL tutarında çek zamanında ödendi.

2022 Ocak - Aralık Dönemi Çek Sayısı Bölgesel Veriler

TBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizde, 2022 yılı bütününde Erzurum’da 119 bin 768, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 159 bin 127, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 278 bin 914, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 779 bin 4097 çekin ibrazında ödendiği bildirildi.

Ocak - Aralık Dönemi Çek Tutarı Bölgesel Veriler

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre, 2022 yılında Erzurum’da 9 milyar 877 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 12 milyar 654 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 19 milyar 666 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 65 milyar 462 milyon TL tutarında çek ödemesi gerçekleşti.

Erzurum’un Payı

TBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalarına göre, Ocak - Aralık 2022 döneminde Erzurum’da zamanında ödenen çek sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi toplamında yüzde 75,26, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi toplamında yüzde 43, , Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15,36’lık pay edindi.