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Erzurum 2021 trafik bilançosu açıklandı

TÜİK 2021 dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum 2021 yılında 2 bin 157 kaza ile bölge illeri içinde maddi hasarlı trafik kazasının en yoğun kaydedildiği il oldu. Erzurum, Bölge illeri düzeyinde, ölüm sayısında 4, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında 3, maddi hasarlı trafik kazası sayısı düzeyinde 1, trafik kazaları yaralı sayısında da 3’üncü sırada yer aldı.

ERZURUM 09.01.2022, 12:02
Erzurum 2021 trafik bilançosu açıklandı

TÜİK 2021 dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum 2021 yılında 2 bin 157 kaza ile bölge illeri içinde maddi hasarlı trafik kazasının en yoğun kaydedildiği il oldu. Erzurum, Bölge illeri düzeyinde, ölüm sayısında 4, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında 3, maddi hasarlı trafik kazası sayısı düzeyinde 1, trafik kazaları yaralı sayısında da 3’üncü sırada yer aldı.

Erzurum’da 21 kişi yaşamını yitirdi

Erzurum’da 2021 yılında 21 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. İlde 2021 yılı toplamında meydana gelen ölüm ve yaralanmalı trafik kazası sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 12.42, ülke toplamında ise yüzde 0,64’lük oran oluşturdu.

Erzurum Aralık 2021 verileri

TÜİK verilerine göre Erzurum’da aralık ayında 96 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 176 maddi hasarlı kaza meydana geldi, 2 kişi yaşamını yitirirken, 159 kişi yaralandı. İlde 2021 yılı bütününde ise bin 214 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 2 bin 157 maddi hasarlı kaza oluştu. Bu kazalarda 21 kişi yaşamını kaybetti, 2 bin 90 kişi ise yaralandı.

Doğu Anadolu 2021 verileri

Bölgede, 2021 yılında 9 bin 768 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 12 bin 282 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Bölgede yaşanan kazalarda 169 kişi yaşamına veda etti, 16 bin 780 kişi yaralandı. Bölgede kaydedilen ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 5,20’lİk oran gösterdi.

Erzurum’un oransal verileri

Erzurum’da kaydedilen ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası sayısı bölge toplamında yüzde 12,421’lik oran gösterirken, maddi hasarlı trafik kazası oranı yüzde 17,56, ölüm sayısı yüzde 12,42, yaralı sayısı ise yüzde 12,45’lik oran verdi. Erzurum’da trafik kazasında kaybedilen kişi sayısı ülke toplamında yüzde 0,86’lık oran oluşturdu.

2021 bölge illeri kaza dağılımı

Trafik istatistik Bülteni 2021 sonuçları itibariyle Ağrı’da 676, Bingöl’de 599, Bitlis’te 658, Elazığ’da bin 55, Erzincan’da 755, Erzurum’da bin 214, Hakkari’de 295, Kars’ta 333, Malatya’da bin 712, Muş’ta 428, Tunceli’de 185, Van’da bin 399, Ardahan’da 136, Iğdır’da 333 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.

Bölge illeri ölüm sayısı

Erzurum, Elazığ, Malatya ve Van bölge illeri içinde en fazla sayıda trafik kazası kaybı yaşayan iller oldu. TÜİK verilerine göre, 2021 yılında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı’da 8, Bingöl’de 14, Bitlis’te 16, Elazığ’da 23, Erzurum’da 21, Erzincan’da 13, Hakkari’de 3, Malatya’da 28, Muş’ta 2, Tunceli’de 5, Van’da 28, Ardahan’da 2, Iğdır’da 3 kazazede yaşamını yitirdi.

2021 bölge illeri yaralı sayısı

2021’de meydana gelen trafik kazalarında, Bölge illeri olan Ağrı’da bin 236, Bingöl’de bin 21, Bitlis’te bin 247, Elazığ’da bin 819, Erzincan’da bin 311, Erzurum’da 2 bin 90, Hakkari’de 529, Kars’ta 563, Malatya’da 2 bin 805, Muş’ta 802, Tunceli’de 319, Van’da 2 bin 504, Ardahan’da 264 ve Iğdır’da ise 518 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

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