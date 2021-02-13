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Erzurum 2020 kredi verileri açıklandı

Erzurum’da 13,6 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,6 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 17,2 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti.

ERZURUM 13.02.2021, 12:08
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Erzurum 2020 kredi verileri açıklandı

Erzurum’da 13,6 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,6 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 17,2 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti.

TBB 2020 yılı Erzurum nakdi kredi iller dağılım sonuçlarını açıkladı. Erzurum’da 13,6 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,6 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 17,2 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 22,7 bin TL oldu. İl 2020 Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği sıralamasında, Bölge illeri içinde ilk sırayı aldı.

Erzurum Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) TBB 2020 dönemi Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı verilerine göre İlde 2020 yılı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 17 bin 945 TL, Özel banka kredilerinde 4 bin 810 TL, toplam nakdi kredi de ise 22 bin 756 TL olarak hesaplandı.

Kamu Bankası Kredileri Ve Erzurum

2020 yılı kaydında Erzurum’da 13,6, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde16,6, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 24,3, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 52,3 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Türkiye toplamında kamu bankası kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,93 oldu.

2020 Özel Banka Kredileri Ve Erzurum

Dönemde Erzurum’da 3,6, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 5,0, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 9,3, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 23,5 milyar TL tutarında özel banka nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Türkiye toplamında özel banka kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,17 olarak tespit edildi.

Bölgesel Veriler Ve Erzurum

TBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, 2020 dönemi ölçeğinde Erzurum’da 17,2, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 21,6, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 33,6, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 75,9 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlin ülke toplamında nakdi kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,48 olarak tespit edildi

DOSİAD Analizi

DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, 2020yılı bandında Erzurum’un kredi kullanım payı kamu bankası kredilerinde KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 81,8, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 55,8, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 26,; özel banka kredilerinde KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 72,5, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 39,1, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,5; toplam kredide ise KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 79,7, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 51,2, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 22,7 oranında pay gösterdi.

Bölge İlleri Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı

Dönemde Erzurum’da 17,2 milyar, Malatya’da 11,6 milyar, Van’da 10,1 milyar, Elazığ’da 9,5 milyar, Kars’ta 3,7 milyar, Ağrı’da 4,1 milyar, Erzincan’da 3,4 milyar, Bitlis’te 3,0 milyar, Muş’ta 2,6 milyar, Iğdır’da 2,4 milyar, Bingöl’de 2,2 milyar, Ardahan’da 1.6 milyar, Hakkari’de 2,4 milyar, Tunceli’de 1,4 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanıldı.

Bölge İlleri Kamu Bankası Nakdi Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı

2020 yılı kaydında, Erzurum’da 13,6 milyar, Malatya’da 7,2 milyar, Van’da 6,4 milyar, Elazığ’da 6,0 milyar, Kars’ta 2,2 milyar, Ağrı’da 2,9 milyar, Erzincan’da 2,3 milyar, Bitlis’te 2,4 milyar, Muş’ta 1,9 milyar, Iğdır’da 1,4 milyar, Bingöl’de 1,6 milyar, Ardahan’da 1.1 milyar, Hakkari’de 1,8 milyar, Tunceli’de 1,1 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredisi kullanıldı.

Bölge İlleri Özel Banka Nakdi Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı

2020 yılı toplamında Erzurum’da 3,6 milyar, Malatya’da 4,4 milyar, Van’da 3,7 milyar, Elazığ’da 3,4 milyar, Kars’ta 1,4 milyar, Ağrı’da 1,2 milyar, Erzincan’da 1,1 milyar, Bitlis’te 652,4 milyon, Muş’ta 753,7 milyon, Iğdır’da 1,0 milyar, Bingöl’de 587,9 milyon, Ardahan’da 540,0 milyon, Hakkari’de 582,6 milyon, Tunceli’de 356,3 milyon TL tutarında özel bankası nakdi kredisi kullanıldı.

Erzurum Kamu’da 21’inci Sırada

Erzurum kamu bankalarınca kullandırılan kredi tutarında 21’inci sırada yer aldı. Kamu Bankaları kredi kullanımının en yüksek olduğu 25 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Gaziantep, Adana, Kocaeli, Denizli, Mersin, Kayseri, Hatay, Balıkesir, Manisa, Aydın, Kahramanmaraş, Samsun, Muğla, Tekirdağ, Erzurum, Eskişehir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sakarya olarak açıklandı.

Erzurum özel banka kredilerinde 34. Sırada

İl, özel banka kredisi kullanım tutarı yüksekliği bakımından iller sıralamasında 34’üncü oldu. Özel Banka kredi kullanımının en yüksek olduğu 35 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kocaeli, Adana, Konya, Mersin, Muğla, Kayseri, Hatay, Manisa, Tekirdağ, Samsun, Aydın, Balıkesir, Kahramanmaraş, Eskişehir, Diyarbakır, Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa, Ordu, Afyonkarahisar, Edirne, Malatya, Çanakkale, Zonguldak, Çorum, Van, Erzurum, Rize şeklinde sıralandı.

Erzurum Toplam’da 26’ıncı Sırada

Erzurum özel ve kamu bankaları kredileri toplamında iller sıralamasında 25’inci sıradaki yer aldı. Toplam kredi kullanımının en yüksek olduğu ilk 30 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Denizli, Adana, Mersin, Kayseri, Hatay, Muğla, Manisa, Balıkesir, Tekirdağ, Samsun, Aydın, Kahramanmaraş, Eskişehir, Diyarbakır, Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa, Erzurum, Afyon, Çorum, Malatya ve Ordu olarak bildirildi.
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