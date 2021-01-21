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Erzurum 2020 kamu giderleri açıklandı

Erzurum’da 2020 yılında kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 9 bin 97 TL’ye yükseldi.

ERZURUM 21.01.2021, 09:24
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Erzurum 2020 kamu giderleri açıklandı

Erzurum’da 2020 yılında kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 9 bin 97 TL’ye yükseldi.

Erzurum 2020 kamu giderleri açıklandı

Erzurum’da 2020 yılında kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 9 bin 97 TL’ye yükseldi. Erzurum’un kamu harcamaları payı bölge toplamında yüzde 13,25, ülke toplamında yüzde 0,57’lik pay gösterdi. Erzurum kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği düzeyinde iller sıralamasında 2020’yi 18’inci sırada kapattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Verileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2020 dönemi kamu harcamaları verilerini paylaştı. Erzurum’da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık aldı. 2020’de Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 11,71, eğitim giderleri yüzde 29,58, ekonomik iş ve hizmet giderleri ise yüzde 19,80’lik pay oluşturdu.

Erzurum 2020 Dönemi Kamu Harcamaları

2020 düzeyinde Erzurum’da 1,3 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 6,6 milyon TL çevre, 97,7 milyon TL toplum refah ve iskanı, 812,3 milyon TL sağlık, 226,5 milyon TL din ve kültür, 2,0 milyar TL eğitim, 236,5 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 6,9 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

Dosiad 2020 Dönemi Değerlendirmesi

Erzurum’da yıllık bazda kişi başına 9 bin 92 TL tutarında kamu harcaması yapıldı. DOSİAD analizlerinde, kişi başına düşen harcama tutarı ekonomik iş ve hizmetlerde bin 801 TL, sağlık hizmetlerinde bin 65 TL, din ve kültür hizmetlerinde 297,3 TL, eğitim hizmetlerinde 2,6 bin TL, sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde 310,4 TL olarak kaydedildi.

Erzurum’un İller Sıralamasındaki Yeri

Erzurum 2020 düzeyinde kamu hizmet ve yatırım harcamaları bakımından Türkiye illeri sıralamasında 18’inci sırada yer aldı. İl sağlık harcamalarında 20, eğitim harcamalarında 20’inci oldu. Erzurum bölgede ise kamu harcamalarında 2, sağlık harcamalarında 2, eğitim harcamalarında 2’inci sırayı aldı. İl kamu giderleri ülke toplamında yüzde 0,57’lik pay edindi.

Kudaka Bölgesi 2020 Ayı Kamu Giderleri

2020 ölçeğinde KUDAKA İstatistik Bölgesi İllerinde 1,4 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 6,7 milyon TL çevre, 126,7 milyon TL toplum refah ve iskanı, 1,1 milyar TL sağlık, 331,1 milyon TL din ve kültür, 2,8 milyar TL eğitim, 367,6 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 9,8 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

2020 Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Kamu Harcamaları

Kuzeydoğu İstatistik Bölgesi İllerinde 2,4 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 7,0 milyon TL çevre, 131,7 milyon TL toplum refah ve iskanı, 1.9 milyar TL sağlık, 511,0 milyon TL din ve kültür, 5,4 milyar TL eğitim, 692,5 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 18,6 milyar TL tutarında kamu harcaması kaydedildi

2020 Dönemi Doğu Anadolu Bölgesi Kamu Harcamaları

2020 yılı bütününde, Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde 5,8 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 29,7 milyon TL çevre, 261,6 milyon TL toplum refah ve iskanı, 5,4 milyar TL sağlık, 1,2 milyar TL din ve kültür, 14,2 milyar TL eğitim, 1,8 milyar TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 52,2 milyar TL tutarında kamu harcaması yapıldı.

2020 Ülke Geneli Kamu Harcamaları

2020’de, Türkiye’de 151,2 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 1,0 milyar TL çevre, 11,1 milyar TL toplum refah ve iskanı, 68,5 milyar TL sağlık, 21,0 milyar TL din ve kültür, 164,3 milyar TL eğitim, 296,5 milyar TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 1,2 trilyon TL tutarında kamu harcaması kaydedildi.

Erzurum Bölgede Kamu Harcamaları Sıralamasında 2’inci Sırada

Erzurum 2020’de kamu harcaması yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2’inci sırayı aldı. Dönemde Van’da 8,0 milyar, Erzurum’da 6,9 milyar, Elazığ’da 6,0 milyar, Malatya’da 4,8 milyar, Hakkari’de 5,0 milyar, Ağrı’da 3,2 milyar, Kars’ta 3,1 milyar, Bitlis’te 2,9 milyar, Bingöl’de 2,7 milyar, Muş‘ta 2,5 milyar, Tunceli’de 2,3 milyar, Erzincan’da 2,0 milyar, Iğdır’da 1,5 milyar, Ardahan’da 830,7 milyon TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

Erzurum Kamu Giderlerinde 18’inci Sırada

Erzurum Türkiye illeri kamu hizmet harcamaları yüksekliği bakımından iller sıralamasında 18’inci sırayı aldı. İller kaydında en yüksek değerde kamu hizmet giderlerinin kaydedildiği 20 il; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Adana, Konya, Antalya, Mersin, Kocaeli, Samsun, Kayseri, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Van, Trabzon, Erzurum, Balıkesir, Eskişehir olarak açıklandı.
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