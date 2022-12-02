Erzurum 10 ayda 127 patent üretti

Erzurum’da yılın 10 ayında 127 patent başvurusu gerçekleştirildi. İl başvuru sayısı bazında Bölgede 1, Türkiye illeri sıralamasında ise 8’inci sırada yer aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 2022 Ekim ayı iller patent başvuru sayılarını açıkladı. Erzurum, yılın 10 ayında 127 patent başvurusu gerçekleştirdi. İl başvuru sayısı bazında Bölgede 1, Türkiye illeri sıralamasında ise 8’inci sırada yer aldı

Aylık Dağılım

TÜRK Patent verilerine göre Erzurum’dan Ocak ayında 5, Şubat ayında 18, Mart ayında 14, Nisan ayında 6, Mayıs ayında 37, Haziran ayında 35, Temmuz ayında 3, Ağustos ayında 2, Eylül ayında 7 olmak üzere 10 aylık dönemde 127 patent başvurusu yapıldı

Bölgesel veriler ve Erzurum

Bu yılın 10 aylık döneminde Erzurum’dan 127, KUDAKA istatistik Bölgesinde 132, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 161, Doğu Anadolu Bölgesinde 272 patent başvurusu kaydedildi. İlden yapılan patent başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 96,21 Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 78,88, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 46,69’luk pay edindi.

Erzurum 8’inci Sırada

Erzurum patent başvuru sayısı düzeyinde ülkede 8’inci sırada yer aldı. Ülkede en yüksek sayıda patent başvurusunun yapıldığı iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Kayseri, Sakarya, Erzurum, Antalya, Gaziantep, Manisa, Konya, Adana, Eskişehir, Denizli olarak bildirildi.

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı

Ocak- Ekim döneminde Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 14 ilden başvuru gerçekleştirildi. 10 aylık dönemde Erzurum’dan 127, Elazığ’dan 25, Bitlis’ten 5, Ağrı’dan 8, Malatya’dan 34, Van’dan 25, Kars’tan 5, Iğdır’dan 15, Muş’tan 6, Tunceli’den 11, Erzincan’dan 2, Hakkari’den 3, Ardahan’dan 1, Bingöl’den 2 patent başvurusu yapıldı.