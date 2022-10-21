ERVAK’tan, TTB Başkanı’na suç duyurusu

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK), Türk Silahlı kuvvetlerine iftira atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Sebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

ERVAK Başkanı Erdal Güzel, yaptığı açıklamada, “Şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerine alçakça iftirada bulunan Türk Tabipler Birliği Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi ve şunları söyledi:

“Ülkemizi bölmek için 40 yıldır her türlü alçakça eylemi yapan terör örgütünü aklamak düşüncesiyle söylenmiş bu ihanet dolu sözlerin sahibi Şebnem Korur Fincancı’nın Kandil’in sözcüsü olma görevini üstlendiği sarf ettiği sözlerle tescil edilmiştir. Sarf edilen bu sözler düşmanın Kandil’den ziyade yanı başımızda olduğunu da göstermektedir.

Türk hekimlerini temsil etmeyen bu Kandil sevdalısını ülkenin savunması sırasında canlarını vermiş şehitlerimiz ve gazilerimiz adına şiddetle kınar, istiklalimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerine attığı iftiranın kendi yaftası olarak boynunda asılı kalacağını belirtiriz. Bebek katillerini görmezden gelen, binlerce cana kıyan teröristleri masum gösteren, ülkeyi milyarlarca dolar zarara uğratan eli kanlı örgüte karşı TSK’yı karalayan bu zihniyetin niyeti, sarf ettikleri sözlerinde açıkça kendini göstermektedir. Türk milletinin bağrından çıkan TSK mücadelesini dün olduğu gibi bu günde yiğitçe ve mertçe yapmaktadır. Yapılan iftiralar TSK’nın şöhreti karşısında eriyip kaybolacaktır.”