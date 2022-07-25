ERVAK TSM korosu alkış topladı

Erzurum Kongresi’nin 103’ncü yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK)) Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi ve alkış topladı.

Yakutiye Kent Meydanı’nda 23 Temmuz akşamı verilen konsere ilgi çok büyük oldu. Kürşat Hakan Tuluk’un yönettiği koroya; tanburda Mazhar Gönülay ve Mustafa Öz, neyde Fatih İspirli, lâvtada Baturalp Üst, kanunda İsmihan Erden, viyolada Yunus Deryalı, gitarda Yasin Serpil, klarnette Şahin İçoğlu, ritimde Osman Kutlu ve Taner Temelli’den oluşan saz ekibi eşlik etti.

TSM korosu tarafından söylenen Yanık Ömer, Yemen Türküsü ve Vardar Ovası isimli şarkılara Yakutiye Meydanını dolduran vatandaşlar eşlik etti. İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli’nin de katıldığı konser izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Yaklaşık bir saat kadar süren açık hava konseri hakkında ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Cumhuriyeti kuran şehrin çocukları olarak 23 Temmuz ruhunu her alanda yaşatacaklarını bildirdi. Koro şefi Kürşat Hakan Tuluk’a, saz ekini ve koroda görev alanlara teşekkür eden Erdal Güzel, alkışlarla koroya destek veren Erzurumlulara da şükranlarını sundu.