ERVAK, karne heyecanına ortak oldu

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel ve vakıf üyeleri, ders yılının son gününde İbn-i Sina İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu.

ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Milli Eğitim eski Müdürü Fevzi Budak, ERVAK Kadın Kolları Başkanı Nuran Çelenk ve yönetim kurulu üyeleri, Palandöken ilçesindeki İbn-i Sina İlkokulundaki öğretmen ve öğrencileri, karne gününde yalnız bırakmadı. İbn-i Sina İlkokulu Müdürü Mehmet Yakut da ERVAK heyetine okul hakkında bilgi verdi.

İbn-i Sina İlkokulu 3/A sınıfına giden ERVAK heyeti, Sınıf Öğretmeni Aynur Saka yönetiminde karne ve madalya dağıtım törenine katıldı. Erdal Güzel, ders yılının sona ermesi nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin heyecanını paylaşmak istediklerini bildirdi. Fevzi Budak ise yapımında emeği bulunan bir okulda öğrenci ve öğretmenlerle karne gününde bir arada olmaktan mutlu olduğunu bildirdi. Daha sonra öğrencilere, karneleri ve özel olarak yaptırılan ‘Sınıf Geçme Madalyaları’, ERVAK üyeleri tarafından verildi.

Karne ve madalya dağıtımın ardından Nafiz Bey Mesleki Teknik Anadolu Lisesi salonunda EBB Şehir Tiyatrosu sanatçıları sahne aldı.

Sanatçılar Yakup Çağlayan ve Yakup Abdullahoğlu orta oyunu İbiş’in Rüyası oyunundan bir bölüm canlandırdı. Oyunda Ağa rolünü oynayan Yakup Abdullahoğlu, İbiş rolünü oynayan Yakup Çağlayan’ı matematik, edebiyat, İngilizceden sınav etti. İbiş ve Ağa’nın yaptığı komiklikler, öğrencileri güldürdü.