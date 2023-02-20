ERVAK, Erdal Güzel’e yeniden ‘onay’ verdi

Erzurum’un en etkili ve siyaset üstü sivil toplum kurumu olan Erzurum Kalkınma Vakfı’nın (ERVAK) genel kurulunda Erdal Güzel, yeniden başkanlığa seçildi.

Baro Konferans salonunda yapılan ERVAK olağan genel kurulunda, çok sayıda kadın- erkek üye hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından Divan Başkanlığına Prof. Dr. Durkaya Ören getirildi. Kuruluşundan bu yana geçen 32 yılda ERVAK’ın çalışmalarına katkı veren Durkaya Ören, vakıfın Erzurum’un kalkınmasına ve kültürel değerlerin yaşatılmasına önemli katkılar sağladığını bildirdi.

Açılış konuşması yapan Başkan Erdal Güzel, ERVAK’ın şehrin hafızası ve yüz akı bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkati çekti. Erzurum ve ilçelerin sorunlarını ‘Sultan Sekisi’ toplantılarıyla gündeme taşıdıklarını anımsatan Erdal Güzel, bu güne kadar yaptıkları çalışmalara destek veren tüm Erzurumlulara, kamu kurum ve kuruluşlarına, siyasi partilere, basın mensuplarına, ERVAK çatısı altında gönüllü hizmet veren üyelere teşekkür etti.

ERVAK’ın yeni dönemde Bingöl- Yedisu fay hattı, yüksek hızlı tren, Ovit tünelinin devamı niteliğindeki Dallıkavak ve Kırık tünellerinin yapılması, Yanıkdere Şehitliği, Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümü, doğalgaz indirimi, 2025 Kültür Başkenti Erzurum, Palandöken Tüneli konularına yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerine işaret eden Başkan Güzel, Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ili kapsayan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Erdal Güzel, Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlü yapısıyla deprem yaralarının kısa zamanda sarılacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kimler seçildi?

Öte yandan genel kurulda, ERVAK mütevelli heyet ve yönetim kurulu seçimleri yapıldı. Tek liste halinde yapılan seçimlerde, mütevelli ve yönetim kurulunda şu üyeler görev aldı:

“Mütevelli Heyet (Asıl): Ecz. Erdal Güzel, Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Prof. Dr. Zübeyr Saltuklu, Prof. Dr. Yavuz Sağlam, Prof. Dr. Durkaya Ören, Prof. Dr. A. Vahap Yağanoğlu, Prof. Dr. H. Ömer Özden, Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Prof. Dr. Binali Çomaklı, Prof. Dr. Yavuz Aslan, Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Prof. Dr. Murat Küçükoğlu, Prof. Dr. Faris Karahan, Prof. Dr. Zülal Özkurt, Prof. Dr. Dilşad Güzel, Doç. Dr. Yasin Topaloğlu, Doç. Dr. Salih Börteçine Avcı, Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, Doç. Dr. Emre Çomaklı, Dr. Rahmi Özkurt, Yücel Çil, Av. Fahrettin Aksakal, Fevzi Budak, Kadir Sabuncuoğlu, Mustafa Ertek, Adnan Taş, Abdurrahman Zeynal, Abdullah Nehir, Kamil Polat, Nuran Çelenk, Salih Lütfü Şengül, Sabri Topdağı, Hami Akbaba, Fatih Tüzemen.

Mütevelli Heyet (Yedek): Dr. Doğukan Topallı, Ahmet Kayıkçı, İhsan Güler, Korkut Dindi, Ahmet Dağyıkan, Muammer Çelik, Fatih Akçalı, Fazıl Gadiş, Köksal Selçuk, Nizamettin Korucu, Demet Çizmeli, Müslüm Çağlar, Necati Yıldız.

Yönetim Kurulu: Ecz. Erdal Güzel (Başkan), Abdurrahman Zeynal (Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu (G. Sekreter), Prof. Dr. Binali Çomaklı, Prof. Dr. A. Vahap Yağanoğlu, Prof. Dr. H. Ömer Özden, Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Dr. Rahmi Özkurt, Yücel Çil, Kamil Polat, Fatih Tüzemen.

Yedekler: Doç. Dr. Yasin Topaloğlu, Doç. Dr. Emre Çomaklı, Doç. Dr. Dilşad Güzel, Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, Dr. Hilal Sağlam.”