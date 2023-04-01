Ersander’den ‘sevgi’ iftarı

Kısa adı ERSANDER olan Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Erzurum Sevgi Evlerinde barınan gençlerle iftar yaptı.

Ülkemizi derinden sarsan ve 11 ilde etkili olan depremin ardından Erzurum’a yerleştirilen depremzedelere yönelik etkinlikler düzenleyen ERSANDER yönetimi, bu kez Ramazan ayı nedeniyle Erzurum Sevgi Evlerinde kalan öğrencilerle üyelerini bir araya getirdi.

Palandöken’deki Snowdora Ski Resort Hotelde verilen iftar yemeğine ERSANDER yönetimi ve üyeleri kişi başına 170’er lira ödeyerek katıldı. Sevgi Evlerinde kalan 50 kadar öğrencinin yemek bedelini ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi karşıladı.

İftar yemeğine katılan ERSANDER üyeleri, yemekte öğrencilerle sohbet etti.

ERSANDER Başkanı Ümit Gergit, son yönetim kurulu toplantısında kimsesiz çocuklarla iftar yapma kararı aldıklarını ve bunu gerçekleştirdiklerini bildirdi. Kültür ve sanat adına yapmayı planladıkları bazı etkinlikleri ülkemizi yasa boğan deprem yüzünden ertelediklerine işaret eden Başkan Ümit Gergit, “Önümüzde cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri var. ERSANDER olarak seçim sonrası yapmak istediğimiz bazı projeler üzerinde çalışmalarımız sürüyor” dedi.