Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) kuruldu.

Kuruluş süreci tamamlanan ilerleyen zaman içinde kültür, sanat, eğitim ve tanıtım çalışmalarına ağırlık vermeyi planlayan Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği faaliyetlerini Eski Bat Pazarı’nda Doğan Hattatoğlu Miniatürk Sanat Atölyesi’nde sürdürecek.

Kurucu başkanlığını aynı zamanda Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Gergit, yardımcılığını da Maket Sanatçısı Doğan Hattatoğlu’nun üstlendiği derneğin yönetim kurulu Gazeteci Kadir Sabuncuoğlu, Halk Müziği Sanatçısı Vahit Alkır, Eğitimci Eda Alemdar Çalıkuşu, Ahşap Yakma Sanatçısı Canip Cihangir ve Gazeteci Öztürk Akkök ile Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Recep Akgül tarafından oluşturuldu.

ERSANDER Kurucu Başkanı Ümit Gergit, her biri kendi alanında rüştünü ispat etmiş, yaptıkları biri birinden değerli çalışmaları ile Erzurum’un kültür ve sanat hayatına canlılık kazandırmış, halen daha aynı heyecanla koşuşturan gönül dostlarının, "Hepimiz birimiz, birimiz Erzurum için" sloganından hareketle ERSANDER çatısı altında bir araya gelmiş, güçlerini birleştirmiş olmalarından duyduğu memnuniyeti, "Mutlu, bir o kadar da heyecanlıyım. Erzurum ve kültürüne çok önemli katkılar yapacağımıza inanıyorum" diye ifade etti.

"Yeni kurulduk. Emekleme dönemindeyiz. Yarınlarda önce yürümeye, sonra koşmaya başlayacağız. Yönetim olarak belirlediğimiz hedeflere amatör ruh ve profesyonel yönetim anlayışıyla ulaşacağımıza gönülden inanıyorum" diyen Gergit, ERSANDER’in hedeflerini şöyle özetledi:

"İlk işimiz icraatlerimiz ve ziyaretlerimizle sesimizi duyurmak, varlığımızdan Erzurum kamuoyunu haberdar etmek, ardından da olağan genel kurul toplantısı yaparak resmiyet kazanmak. Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği olarak bizim dışımızda yer alan dernek, vakıf ve cemiyetlerle yakın diyaloğa girerek güç birliği oluşturma gibi bir niyetimiz var. Birlikten kuvvet doğar ilkesine sadakatle bağlı olduğumuzu özellikle söylemek istiyorum. Önceliklerimizi, derneğimizin isminde yer alan kodlara şifreledik. Biz sadece Erzurum’u tanıtmak istemiyor, elimizden kayıp giden değerlerimize de sahip çıkmak istiyor, insanımızdan gelebilecek her türlü öneriye açık olduğumuzu belirtiyor, çıktığımız uzun yolculukta tüm yol arkadaşlarıma başarı diliyorum."