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Ermeniler Osmanlı’nın altınlarını Erzurum ve çevresine saklamış

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, geçmişte bölgede yaşayan Ermenilerin Osmanlı altınlarını çeşitli sistematiklerle yer altına gömdüklerini belirtti.

ERZURUM 16.05.2022, 19:53
Ermeniler Osmanlı’nın altınlarını Erzurum ve çevresine saklamış

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, geçmişte bölgede yaşayan Ermenilerin Osmanlı altınlarını çeşitli sistematiklerle yer altına gömdüklerini belirtti.

Erzurum’da Osmanlı Ocakları binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genel Başkan Kadir Canpolat, CHP’li Gülay Yedekçi’nin kendilerine yönelik eleştirilerine de tepki gösterdi. Canpolat, Yedekçi’ye yönelik eleştirilerinde “CHP’li Gülay Yedekçi’nin yedekte kalması herhalde kendisinin canını sıkacak olacak ki Osmanlı ocaklarını Suriyeliler üzerinden hedef aldığını görüyoruz. Oysa ki ortada çok büyük bir Türkiye cephesinde müdafaa varken Türkiye’nin tarafında yer almaları gerekirken CHP’li Gülay Yedekçi’nin Osmanlı ocaklarını hedefe koymasını anlıyoruz ve bu gün Erzurum’dan çok ciddi ve önemli açıklamalar yapma gereği duyduk bu yüzden de basınla bir araya gelmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

Erzurum’da Osmanlı’ya ait yer altı kaynakları bulunduğunu dile getiren Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Bunun başında gelen en önemli maden altındır. Osmanlı altınları burada ki geçmişte yaşayan bölücü Ermeniler tarafından bütün Ermenileri kast etmiyoruz bununda altını çizmek isteriz bizim için önemli olan bölücü Ermenilerdir bölücü olmayan Ermenilerle bizim bir problemimiz yok. Osmanlı altınlarını bu bölgede yaşayan Ermeniler çeşitli sistematiklerle yer altına gömmüşler ve bunları çıkartıp diyecekler ki efendim bizim yer altında altınlarımız var bu buralar bizim topraklarımızdır bu toprakları geri verin. Eğer bunu başaramazlar ise bu bölgede Erzurum ve bölgesinde Türkiye’nin ekonomisini en az 10 kata çıkarabilecek altın stokları ve Osmanlı devletinin altın hazineleri var. Bunları çok sistematik bir şekilde Erzurum ve bölgesine saklayan Ermeniler bir plan üzerine burayı terk ettiklerini görüyoruz. Erzurum’umuz tabi bu planı çözebilecek hem ilimdedir, hem güçtedir, hem zekadadır, hem de kapasitededir. Bu yüzden bu açıklamayı Erzurum’dan yapıyoruz. Burada bölücü Ermeniler Doğu’daki bu toprakları istemek için Osmanlı devletine ait olan altınları sistematik, bunu da söylemekte fayda görüyorum elimizde çok ciddi delil var, bağlantılı belgeler var ve çok ciddi bilgiler var. Bu konuları da vakti zamanı geldiğinde güvenlik güçlerimizle paylaşacağız. Burada bu bölgede bu bölücü Ermenilerin Osmanlının altınlarını sakladığı yerleri ifşa ediyoruz. Elimizde çok ciddi deliller var bu Türkiye’nin ekonomisini de düzeltebilir. Ben buradan devlet yetkililerimize seslenmek isterim burada ki bu konuyla ilgili biraz duyarlı olmaya davet ediyorum. Burada çok ciddi rezervler var Osmanlı devletine ait altınlar var bu altınlar bu bölgeye saklanmış ve bu bölgeyi Ermenistan bu yüzden istemektedir. Muhtemelen Rusya’da Ermenistan’la beraber bu altınların peşindedir. Bunun içinde Amerika’da vardır, Çin’de vardır Türkiye karşıtı bütün ülkelerde olabilir ama Rusya var mıdır yok mudur bunu bilemem ama Ermenistan’ın olduğu kesin” diye konuştu.

Erzurum’da Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından övgüyle bahseden Canpolat, “Başkanımızın bir çalışmasını görüyoruz ki doğal ve gerçek. Tarih ve izlerini ortaya çıkarmış Sayın Mehmet sekmen. Biz Osmanlı ocakları olarak tarihsel ve medeniyet çizgisinde konuya vakıfız. Erzurum büyükşehir belediye başkanımızın burada ki Erzurum yapılarını Erzurum’daki Türk izlerini ortaya çıkarmasında zaman sonra karşılaşacağımız bu tür sorunlara bir cevap niteliğindedir. Mehmet sekmen beyi takdir ediyoruz. Burada Türk izlerini ortaya çıkarmış” şeklinde konuştu.

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