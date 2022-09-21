ERMED’den gazetecilere saldırıya kınama

Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli, kentte görev yapan İHA muhabirleri Çağrı Korkmaz ve Ertuğrul Polat’ın özel güvenlik görevlisi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğramalarını kınadı.

İspirli, İHA muhabirleri Çağrı Korkmaz ve Ertuğrul Polat’ın Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde çıkan yangını haberleştirmek için gittikleri bölgede bir özel güvenlik görevlisinin fiziksel ve sözlü saldırısına uğradığını belirtti.

Gazetecilerin görev yaparken güvenliklerinin sağlanmasının güvenlik güçlerinin görevi olduğunu hatırlatan İspirli " Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkezi yemekhanede çıkan yangını görüntülemek için İhlas Haber Ajansı muhabirleri Çağrı Korkmaz ve Ertuğrul Polat olay yerine gitti. Polat, yangın yerinden görüntü aldığı esnada bir özel güvenliğin saldırısına uğradı. İHA muhabiri Polat’ın telefonla görüntü aldığını fark eden özel güvenlik üzerine yürüdüğü Polat’ın telefonuna vurarak yere düşürdü. Halkın haber alma özgürlüğünü sağlamak için gece gündüz çalışan meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıyı kınıyor. Saldırıyı yapan şahıs hakkında adli ve idari soruşturma açılmasını istiyoruz. Darp girişimi ve tutumu, asla kabul edilmesi mümkün değildir. Atatürk Üniversitesini özel güvenliklerin basına yaklaşımı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Meslektaşlarımıza ’geçmiş olsun’ diyoruz. Sahada görev yapan tüm gazeteciler arasında ayrım yapılmadan çalışma güvenliklerinin sağlanmasının güvenlik güçlerinin görevi olduğunu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." dedi.