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ERMED’den ‘Ahde vefa buluşmaları’

Erzurum Yeni Medya Derneği yönetim kurulu üyeleri, ‘Ahde Vefa Buluşmaları’ programı kapsamında Erzurum’un en eski gazetecilerinden Necat Çakır’ı ziyaret etti. Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Bin defa dünyaya gelsem yine gazeteci olurum” dedi.

ERZURUM 01.03.2022, 12:59
ERMED’den ‘Ahde vefa buluşmaları’

Erzurum Yeni Medya Derneği yönetim kurulu üyeleri, ‘Ahde Vefa Buluşmaları’ programı kapsamında Erzurum’un en eski gazetecilerinden Necat Çakır’ı ziyaret etti. Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Bin defa dünyaya gelsem yine gazeteci olurum” dedi.

Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) sosyal ve kültürel çalışmalarında hız kesmiyor. Gazeteci Gamze İspirli başkanlığında kurulan ve kısa ERMED olan Erzurum Yeni Medya Derneği, Erzurum’da eski gazetecilerin hatırlanması anlamında başlattığı ‘Ahde Vefa Buluşmaları’nın ilkini emekli gazeteci Necat Çakır’ı evinde ziyaret ederek gerçekleşti. Yine kendisi gibi gazeteci olan oğlu İsmail Çakır’ında hazır bulunduğu buluşmada ERMED Yönetim Kurulu üyeleri, uzun süren sohbette geçmiş yıllarda sürdürülen gazetecilik mesleği üzerine konuştular. Mesleki tecrübelerini paylaşan Çakır’ın zaman zaman duygusallaşıp gözyaşlarına hâkim olamaması dikkat çekti.

Özellikle darbe yıllarında gazetecilik mesleğinin zorluklarını anlatan Çakır, “Mesleğe ilk olarak başladığım dönemlerden son ana kadar azmimden hiçbir şey kaybetmedim. Bir an olsun meslekten soğumak gibi bir duruma erişmedim. Ekonomik ve sosyal olarak birçok fedakârlığı göğüslemeniz gereken bir meslek gazetecilik. Bu yüzden gazetecilik mesleğini yapanlar ancak büyük bir sorumluluk aldıklarının bilinciyle mesleklerini severek sürdürebilirler” ifadelerini kullandı.

“Bin defa doğsam yine gazetecilik yapardım”

Gazeteci Necat Çakır’ın özellikle gazetecilik mesleğinin tanımının yanında getirdiği sorumluluklar üzerine yaptığı konuşmasında sürekli olarak dile getirdiği “Dünyaya bin defa gelsem yine gazeteci olmak isterdim” sözü gazeteciliğin önemini bir kez daha ortaya koyuyordu.

Bir süre önce geçirdiği Covit 19 hastalığı sonrasında sağlık sorunları yaşayarak tekerlekli sandalyeye mahkûm olan gazeteci Necat Çakır, günümüzde gazetecilik mesleğinin öneminin anlaşılmamasından şikâyet etti. Sağlık durumunun el vermesi halinde yine gazetecilik mesleğini sürdürmek istediğini anlatan Çakır, “Öyle bir kutsal mesleğin erbabıyız ki, toplumun her kesimi her zaman sorunlarını taleplerini anlatmak için gazetecilere ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden bu meslekte ancak mesleğini severek yapanlar kök salabilir. Hakkıyla yapabilen herkes halk nezdinde de karşılık bulabilir” diye konuştu.

İspirli; Ahde vefa buluşmaları devam edecek

Gazeteci Necat Çakır’ın evinde yapılan ‘Ahde Vefa Buluşmaları’nın devam edeceğini dile getiren ERMED Başkanı Gamze İspirli ise sohbet sonrasında şehrin en eski yaşayan gazetecisi unvanını taşıyan Çakır’a günün anısına bir plaket takdimi etti.

Dernek üyeleri ile birlikte yapılan plaket takdimi sonrasında Başkan İspirli, Erzurum’un doğunun Babıâlisi olduğunu hatırlatarak şehrin hafızası olan eski gazetecileri hatırlamanın kendilerine bir sorumluluk getirdiğini söyledi. Derneğin sosyal çalışmalarda bir yıldır oldukça etkin olduğunu dile getiren İspirli, “Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte bir yıldır müthiş bir sinerji yakaladık. Her bir çalışmamız istişare ile yürütüyoruz. İmkânlarımız dâhilinde daha nice projelerimizi hayata geçirmek arzusundayız. Yıllarca gazetecilik mesleğine gönül veren her biri bu mesleğin tozunu yutmuş birbirinden değerli yönetim kurulu üyelerimiz, meslektaşlarımızın sosyal ve ekonomik anlamda huzurunu sağlamak için yeni projeler geliştirmek için canhıraş çaba gösteriyorlar. Derneğimizin kuruluş aşamasında sadece gazetecilik yapmış kişileri tercih ettik. Derneğimize ait internet sitemizde de tüm şeffaflığı ile yönetim kurulu üyelerimizin biyografilerini de yayınlamayı düşünüyoruz. Bugün de değerli meslek büyüğümüz Necat Çakır amcamızı evinde ziyaret ederek ahde vefa buluşmalarına start verdik. Oğulları Yakup, İsmail ve Nejdet Çakır’a da gazetecilik mesleğini aşılayan ve sevdiren Necat amcamıza ailesiyle birlikte sağlık ve afiyet diliyoruz.” Şeklinde konuştu.

Gazeteci Necat Çakır kimdir?

1944 yılında Erzurum’un Ilıca İlçesine bağlı Kahramanlar Köyü’nde dünyaya geldi. Öğrenimini Erzurum’da tamamladıktan sonra Erzurum Belediyesi’nde İstimlak Şefi olarak göreve başladı. 1972 yılında tavukçuluk sektörüyle ticarete atıldı. Erzurum’un o dönemde ki tavuk üretim satış ve pazarlama tesisini kuran Necat Çakır, Serbest Muhasebecilik deneyiminden sonra 1979 yılında Halkın Sesi gazetesini devralarak basın sektörüne girdi. Sırasıyla Hür adalet, Aziziye ve Hakikat Gazetelerini çıkardı. 1984 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nin Ankara rotatif tesislerini Erzurum’a getiren Necat Çakır, Hür Adalet Gazetesi ile bölge yayınına başladı. 1996 yılında ofset tesisler ile teknolojiye ayak uyduran Çakır, Hakikat Gazetesi’nin imtiyaz sahipliğini uzun süre devam ettirdi. Merkezi Ankara’da bulunan Anadolu Basın Birliği’nin Yönetim Kurulu üyeliğini de yapan Necat Çakır, aynı zamanda Erzurum Gazeteciler Cemiyeti üyesidir.

Evli ve dört çocuk babası Çakır, Hakikat Gazetesi’nden emekli olmuştur.

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