ERMED geleceğe nefes oldu

Bir süre önce yapılan kongre ve tanıtım toplantıları ile faaliyete geçen yönetim kurulu başkanlığını Gamze İspirli’nin yaptığı Erzurum Yeni Medya Derneği, sosyal ve kültürel çalışmalarında da varlık göstermeye başladı.

Hafta sonu düzenledikleri bir etkinlikle dernek üyeleri ile birlikte gittikleri Narman’da ağaç dikme etkinliği düzenleyen kısa adı ERMED olan Yeni Medya Derneği peri bacalarının hemen yakınında ve bir kilometre uzaklıkta bulunan Yoldere mahallesinde hatıra ormanı oluşturdu.

ERMED hatıra ormanı adıyla oluşturulan bu organizasyonun farklı ilçe veya mahallelerde de sürdüreceklerini söyleyen ERMED Başkanı Gamze İspirli, derneğin kuruluşunun amaçlarının başında farkındalık oluşturmak ve özendirmek olduğunu kaydetti. Özellikle bu yaz aylarında Türkiye’nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarının ülke olarak büyük kayıplara neden olduğunu hatırlatan İspirli, “Ormanlarımız ülkemizin akciğerleridir. Bu yıl maalesef komplolar ile ortaya çıkan orman yangınları ülkemizde onlarca yıllık emeklerimizi küle dönüştürdü. Her bireyin ve toplum kuruluşlarının sorumluluklarını yerine getirmek suretiyle fidan dikme organizasyonlarını göğüslemesi gerekir. ERMED olarak bu bilinçle hareket etmeye gayret göstereceğiz” dedi.

Dernek üyelerinin de düzenlenen faaliyetlerde fedakârlık göstermelerinin takdire şayan olduğunu dile getiren ERMED Başkanı İspirli, “Yeni Medya Derneği olarak özellikle medyanın gelişen teknoloji ile birlikte dönüşümünün kaçınılmaz olduğunu her fırsatta dile getirdik. Bu nedenle medya tanımının yeniden yapılanmasını misyon edindik. Sosyal medyanın hayatın vazgeçilmez öğesi olduğu günümüzde, medyanın ve gazetecilik mesleğinin yeniden güncellenmesi gerekmektedir. ERMED olarak toplumun isteklerini göz ardı etmeden yeni medya tanımına uygun çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.