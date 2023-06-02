ERMED “Ahde Vefa Buluşmaları” devam ediyor

2021 yılında faaliyete geçen Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) sosyal ve kültürel çalışmalarına hız kesmiyor. Gazeteci Gamze İspirli başkanlığında kurulan ve kısa adı ERMED olan Erzurum Yeni Medya Derneği, Erzurum’da usta gazetecilerin hatırlanması anlamında başlattığı "Ahde Vefa Buluşmaları"nın ilkini emekli gazeteci merhum Necat Çakır’ı evinde ziyaret ederek gerçekleşmişti.

ERMED yönetimi son ziyaretini TRT’de prodüktör olan ve meslekte 39 yılını dolduran Gazeteci Yazar İsmail Bingöl’e gerçekleştirdi. ERMED yönetimi, Bingöl ile gazetecilik üzerine sohbet etti.

TRT’de uzun yıllar Radyo Müdürlüğü ve Program Müdürlüğü yapan Bingöl, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Bingöl’e plaketini ERMED Yönetim Kurulu Gamze İspirli takdim etti.

Bingöl, Erzurum’un basın tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, dijitalleşen medyada sorunların aşılması için bilinçli medya kullanımının önemine değindi.

İspirli’ye teşekkür eden Bingöl, derneğin başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

Başkan İspirli ise Bingöl’ün gazetecilik alanında önemli başarılı imza atan duayen bir gazeteci olduğunu belirterek, dijital medyanın geleneksel medyanın deneyimleriyle kalite kazanacağını ifade etti.

İsmail Bingöl kimdir?

1962’de Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Aynı okulda yüksek lisans yaptı.

1986-88 yılları arasında Ankara Defterdarlığında çalıştı. 1988 yılının Nisan ayından bu tarafa TRT Erzurum Radyosunda program yapımcısı olarak çalışıyor.

1994-2000 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Radyo-Televizyon Yayıncılığı bölümünde, 2001 yılında ise İletişim Fakültesinde "Radyo Programcılığı" dersini verdi.

Kırağı, Akademi, Kalem ve Onur, Düşünce ve Sanatta Adım, Çizgi, Ay Vakti, Türk Edebiyatı, Dergâh, Lika, Sühan, Mortaka, Beyazdoğu, Tarih Yolunda Erzurum, Erzurum Sevdası, Erzurum Aktüel, Berceste, Az Edebiyat, Bizim Külliye, Edebiyat Ortamı, Bir Nokta, Dil ve Edebiyat, İslami Edebiyat, Herfene, Beyaz Şehir Palandöken gibi değişik dergilerde; kültür ve sanat sitelerinde yazı, şiir ve röportajları yayımlandı. Sempozyumlara katıldı, bildiriler sundu, birçok armağan kitapta yazı ve röportajları yer aldı. Gazetelerde kültür, sanat ve edebiyat yazıları yazdı.

Eserleri

Yaşadığı şehirle ilgili portre ve denemelerini bir araya getirdiği “Türkülerde Yaşayan Şehir Erzurum(1999) ” adlı kitabı; Dergâh Yayınları Erzurum Kitaplığı’ndan, yine “Ey Kelime ve Ey Ses(2014) ”, “Atalar Mirası Gönül Yarası Türküler(2014) ” adlı deneme kitapları; Dergâh Yayınları ÜLKE Kitapları serisinden, “Ay Düşleri(2009) ” adlı ilk şiir kitabı; Ares yayınlarından, "Sırrını Söyleyen Rüzgâr" adlı ikinci şiir kitabı Ötüken yayınlarından çıktı. Yayına hazır şiir, deneme ve röportajları var.

Ayrıca meslekî alanda birçok radyo programına imza attı. “Âşıklarımız- Âşık Edebiyatımız, Yöremizden, Bir Köyümüzde, Bizim Eller” bunlardan bazıları. En son yaptığı “Aşk İmiş Her Ne Var Âlemde” adlı arşiv niteliği taşıyan belgesel türdeki programı TRT Radyo-1’de yayımlandı.