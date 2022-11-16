Erkadın; Yavru vatanda “2. İş’te kadın zirvesi “ne katıldı

Global Girişimcilik Haftası nedeni ile Kıbrıs ta“ İş’te Kadınlar 2. Zirve Girişimcilikte Sürdürülebilirlik “ toplantısı Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Kavuklu’un ev sahipliğinde ki Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, Azerbaycan’dan iş dünyasında örgütlü meslek birlikleri, sivil toplum kuruluşların üst düzey yöneticileri ve temsilcileri yanı sıra Erzurum’u temsilen ERKADIN Yönetim Kurulu Başkanı Zekiye Çomaklı’da katıldı.

Kavuklu, GİKAD’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi

Zirve, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu’nun konuşması ile başladı. Kavuklu, ‘Sözünün kadınıyız’ sözüyle yola çıktıklarını belirterek, GİKAD Akademi, Start up projesi, Kız Kardeşler Projesi, GİKAD yanında, Girişimci Çocuklar Projesi, Anı Ormanı Projesi, Nergisler Projesi, Yeşil Okullar Yeşil Kapı Projesi, Geri dönüşüm ve israfı önleme projelerinden bahsetti. Kavuklu, Girişimci Kadınlar Kooperatifi’ni kurduklarına dikkat çekerek, hijyen, gıda ve markalaşma çalışmalarının tamamlandığını vurguladı. İçim Çağıner Kavuklu, kadınlara verilen dikiş makineleri ile üretime başlandığını, Kıbrıs Türk Otelcileri Birliği ile anlaşma yapıldığını ve kadınların ürettiklerinin satın alındığını vurguladı. Kooperatifte ayrıca tarım konusunda çalışmalar yapıldığını anlatan Kavuklu, yakın zamanda tarım okulunun hizmete gireceğini ve aromatik bitkiler konusunda festival yapılacağını kaydetti. Kavuklu, yakında kadın ve siyaset çalıştayı gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Çomaklı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Eşini Erzurum’a Davet Etti.

Zirvede ayrıca TOBB Kadın Gir,Kur, Başk, Yar. Asuman Yazmacı, Türkiye Kad. Gir. Der. Başk. Emine Erdem, Gaziantep BŞB,Başkanı Fatma Şahin adına Filiz Evran, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar konuşma yaptı. Konuşmalar bölümünde Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Zekiye Çomaklı’nın konuşması oldukça ilgi çekti. “Taaa Erzurum’dan buraya gelmişsiniz diyerek konuşmasını takdir ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar Zekiye Çomaklı’yı Cumhurbaşkanlığı Sarayına kahve içmeye davet ederek ERKADIN Derneği ve Erzurum hakkında bilgi aldı. Çomaklı “Şehirlerin Yıldızları Dadaş Kızları ile Buluşuyor” programına Bayan Tatar’ı davet etti.

Yuvarlak masa oturumu yapıldı

Konuşmaların ardından Yuvarlak Masa oturumunda ise, “Ekonomide, Tarımda, Gıda, Sivil Toplumda, İklim ve Enerjide Sürdürülebilirlik” konuları ele alındığı çalıştay yapıldı.

Dört gün devam eden toplantıların akabinde düzenlenen Girne gezisi ile program tamamlandı.