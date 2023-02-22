ERKADIN Derneği, “Felakette hep birlikte el eleyiz”

Türkiye, son yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak gösterilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin açtığı yaraları sarmak için seferber oldu. Bu büyük felaketle ilgili Sivil Toplum Kuruluşları da kapsamlı bir yardım seferberliği başlattı.

Erzurum’da mali yönden güçlü STK’ların yanı sıra Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği de ikinci günden bugüne kadar elinden gelen yardımı yapmaya çalışıyor. Deprem yardımları konusunda Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, “Erzurum bu konuda da kendisine yakışanı yapacak ve yüzyılın felaketini yaşayan vatandaşlarımızın yarasına merhem olmak için elinden gelen desteği verecektir. Dernek üyemiz fırın sahibi olan Zehra Sunar Depremin ilk gecesinde sabaha kadar kendi imkânları ile ekmek üreterek deprem bölgesine giden araçlara yetiştirdi. Benim şahsi olarak ve Çomaklı ailesinin kadınlarının maddi desteği ile üç gün beş bin yakın ekmek bayatlamaması için çift ambalaj yapılarak Zeki Bayraktutan’nın kendi yardım malzemelerini götüren aracı ile gönderildi. Üyemiz Olcay Mat 6000 adet maske, oldukça fazla bir miktarda mama, çocuk ve hasta bezi, çamaşır, çorap ve su desteği verdi. Üyemiz Hatice Cinisli’nin arkadaşları Azerbaycanlı Hatıra Hanım, Sona, Sema ve Serap hanımlar bir okulumuzun mutfağını gönüllü açması üzerine kendi imkânları ile kete ve Erzurum Pastası yaparak destek verdiler ve bir minibüs ile bizzat deprem bölgesine gidip diğer temin ettikleri malzemelerin dağıtımını yaptılar. Deprem bölgesinden gelen üç aile şahsımın girişimleri ile toparlanan ev eşyaları ile döşenen evlere öğretmen Zülal Üker Daştan’nın resmi işlemlerini yaptırması, evinde misafir etmesi ve yardımları ile yerleştirildiler. Bu arada canla başla çalışan, 24 saat telefon başında olan Erzurum Kızılay Kadın Gönüllüleri Tuba Hanım, İlknur ve Işılay Hanımlar ile birlikte hareket ettik. Denetleme kurulu üyemiz Işılay Çakır kurucusu ve Başkanı olduğu Kooperatifteki arkadaşları ile Pazartesi 25 kişilik depremzedeye yemek verecekler. Ankara da, her yerde olduğu gibi bu konuda oldukça hareketliydi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi yardım merkezine malzemelerin kolilenmesi konusunda yardıma gittim. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Hep birlikte el ele, Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Korkularımızdan emin kılsın” dedi.