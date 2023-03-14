Eriyen kar suları gölet oluşturdu

Bahar mevsiminin gelmesiyle buzlar çözülünce kırsalda değişik manzaralar da ortaya çıkıyor.

Tekman Şuşar grup köylerinde ve Bingöl dağı eteğinde başlayan Aras nehri Kırıkan mahallesi arazisinde meydana su birikintisi adeta bir baraj yada göl manzarasını anımsattı. Her yıl karların erimesi ile burada biriken su aylarca adeta göl manzarası oluşturuyor.