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ERİHDER genel kurulu yapıldı

Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Derneğinin 6. olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

ERZURUM 22.03.2021, 09:21
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ERİHDER genel kurulu yapıldı

Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Derneğinin 6. olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Dernek binasında gerçekleşen Genel Kurul toplantısında ilk olarak Yönetim Kurulu faaliyet ve denetim raporları okundu. Tek listeyle yapılan seçimde ERİHDER Başkanı Nuri Toparlak, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin eserlerinin sadeleştirilmesi ve halka tanıtımının sağlanması amacıyla yeni bir dernek kurduklarını ifade eden Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Nuri Toparlak, İbrahim Hakkı Hazretleri Erzurum’un bir değeri olduğunu söyledi.

Toparlak, “Erzurum, sahip olduğu birçok manevi mimarı gibi, İbrahim Hakkı Hazretleri’nin de farkına tam olarak varabilmiş değil. Derneği kurmaktaki amacımız, manevi mimarlarımızla ilgili olarak Erzurum’da bir farkındalık oluşturmak ve bu değerlere sahip çıkılmasını sağlamaktır. Erzurum’da bu hususta çok ciddi eksiklikler olduğunu hepimiz biliyoruz. İbrahim Hakkı Hazretleri, Erzurumlu olmasına karşın, Erzurum dışındaki illerde çok daha fazla gündeme geliyor ve çeşitli etkinliklerin merkezinde bulunuyor. Biz sahip olduğumuz bu değerlerimizle Erzurum’da da bir enerji oluşturulabileceğini düşünüyoruz. Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneğini 2010 yılında kurduk. Her yıl olduğu gibi rutin Erzurum İbrahim Hakkı Hazretlerini anma programı tertip edildi. Aynı zamanda Erzurum İbrahim Hakkı Hazretlerinin tavsiyelerinin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Aile Politikalar Müdürlüğü ile ortaklaşa Evlilik ve Aile adlı Kitap’ta toplayarak yeni evlenen çiftlerimize dağıtımı gerçekleştirdik. Okullarımıza yönelik çizgi roman dağıtıldı. Maddi durumu iyi olmayan ailelere gıda ve giyim yardımı yapıldı. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’ni, eserlerini ve özellikle de onun günümüz bilimine ışık tutacak çalışmalarını gündeme getireceğiz. İbrahim Hakkı Hazretleri Erzurum’a aittir ve Erzurum’un bir değeridir. Bu değeri sahiplenmek ve vefa göstermekse, Erzurumlular olarak en başta bizlere düşer” diye konuştu.
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