Ergaz Yönetim Kurulu Eski Başkanı ve eski Genel Müdür Ahmet Yağız vefat etti
ENERJİ SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ KURULUŞLARINDAN ERGAZ A.Ş. YÖNETİM KURULU ESKİ BAŞKANI VE ESKİ GENEL MÜDÜR AHMET YAĞIZ (67) VEFAT ETTİ.
Enerji sektörünün öncü kuruluşlarından ERGAZ A.Ş. Yönetim Kurulu eski Başkanı ve eski Genel Müdür Ahmet Yağız (67) vefat etti.
ERGAZ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ebubekir Yağız, ağabeyinin vefatıyla ilgili yayınladığı mesajında üzüntüsünü belirtirken; “Değerli aile büyüğümüz, Yönetim Kurulu Üyemiz ve eski Genel Müdürümüz, ağabeyim Ahmet Yağız Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Enerji Sektörüne ve Ergaz Camiasına sunduğu değerli katkılarını her zaman minnetle hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet , Ailesine , akrabalarımıza ve Ergaz Camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun. Yağız ailesi ve tüm akrabalarımızın başı sağ olsun.” dedi.
Bir süre Ergaz A.Ş. Genel Müdürlük görevini de ifa eden Ahmet Yağız, son olarak Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı.
Emekli öğretmen olan Ahmet Yağız, önceki dönem Körfez Erzurumlular Dernek Başkanlığı yapmıştı.
Ahmet Yağız’ın cenazesi, bugün Körfez Asri Mezarlığında kılınacak cenaze namazına müteakip toprağa verilecek.
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25