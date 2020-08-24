Ergaz Yönetim Kurulu Eski Başkanı ve eski Genel Müdür Ahmet Yağız vefat etti

Enerji sektörünün öncü kuruluşlarından ERGAZ A.Ş. Yönetim Kurulu eski Başkanı ve eski Genel Müdür Ahmet Yağız (67) vefat etti.

ERGAZ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ebubekir Yağız, ağabeyinin vefatıyla ilgili yayınladığı mesajında üzüntüsünü belirtirken; “Değerli aile büyüğümüz, Yönetim Kurulu Üyemiz ve eski Genel Müdürümüz, ağabeyim Ahmet Yağız Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Enerji Sektörüne ve Ergaz Camiasına sunduğu değerli katkılarını her zaman minnetle hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet , Ailesine , akrabalarımıza ve Ergaz Camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun. Yağız ailesi ve tüm akrabalarımızın başı sağ olsun.” dedi.

Bir süre Ergaz A.Ş. Genel Müdürlük görevini de ifa eden Ahmet Yağız, son olarak Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı.

Emekli öğretmen olan Ahmet Yağız, önceki dönem Körfez Erzurumlular Dernek Başkanlığı yapmıştı.

Ahmet Yağız’ın cenazesi, bugün Körfez Asri Mezarlığında kılınacak cenaze namazına müteakip toprağa verilecek.