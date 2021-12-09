ER-VAK’tan nağmeler yükseliyor

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK), Türk Sanat Müziği (TSM) korosu kurdu. ER-VAK’tan haftanın belirli günleri koro çalışmaları nedeniyle nağmeler yükseliyor.

ER-VAK Kadın Komisyonu Başkanı Nuran Çelenk, Korona salgını nedeniyle ara verilen sanat faaliyetine yeniden başladıklarını bildirdi. Kadın Komisyonu tarafından oluşturulan Türk Sanat Müziği korosunun, Şef Hakan Tuluk yönetiminde çalışma yaptığına işaret eden Nuran Çelenk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tiyatro ve musiki alanında çok başarılı çalışmalara imza attık. Önceki yıllarda Kara Fatma, Nene Hatun, Sarı Gelin oyunlarımızla büyük ilgi topladık. Uyuşturucuya, kadına şiddet ve obeziteye dikkat çeken çalışmalar yaptık. Bölgede ilk defa Türk Halk Müziği kadın korosu kurduk. Koromuz verdiği konserlerle Erzurum’un kültür ve sanat hayatına ciddi katkılar sağladı. Pandemi süreci nedeniyle ara verdiğimiz sanatsal çalışmalara yeniden başladık. Erzurum’da bu kez de TSM korosu kurduk. Çok yoğun ilgi gördük. Önümüzdeki zaman diliminde TSM korosu konserler verecek. Erzurum’da yaşayan kadınları ER-VAK çalışmalarına katılmaya davet ediyoruz.”