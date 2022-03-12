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ER-VAK’tan 12 Mart mesajı

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel 12 Mart Erzurum’un kurtuluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Güzel, “Geçmişi unutanlar gelecekte aynı şeyleri yaşamak zorunda kalırlar” dedi.

ERZURUM 12.03.2022, 17:17
ER-VAK’tan 12 Mart mesajı

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel 12 Mart Erzurum’un kurtuluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Güzel, “Geçmişi unutanlar gelecekte aynı şeyleri yaşamak zorunda kalırlar” dedi.

Anadolu’nun ön sözü olan Erzurum’un 16 Şubat 1916 yılında Ruslar tarafından işgal edildiğini bu acı dolu günlerin iki yıl sürdüğünü ifade eden Güzel, “Bu karanlık günlerde göçler yola dizilmiş, şehri ellerine geçiren azgın Ermeni çeteleri, çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce Erzurumluyu hunharca katletmiştir.

Aradan geçen bir asra rağmen bugün Yanık Dere Şehitliği’nde, Ilıca’da, Alaca’da, Yeşilyayla’da, Cinis’te, Tepeköy’de ve şehrin eski mahallelerinde bu vahşetin izleri hala canlılığını korumaktadır.

Erzurum, bu kâbus dolu günlerden 12 Mart 1918 günü Kâzım Karabekir Paşa komutasındaki şanlı ordumuzun İstanbul Kapısı’ndan şehre girmesiyle kurtulmuş, kısa sürede yaralarını sarıp, 23 Temmuz 1919’da Erzurum Kongresi’ne ev sahipliği yaparak, Milli Mücadele’nin ilk meşalesini yakmıştır.

Erzurumlu, yaşadığı bu karanlık günlerde bayrağın, özgürlüğün, vatan toprağının, ordunun, ezanın, vefanın önemini bir kez daha görmüş; acının, hasretin, gözyaşının, esaretin kıskacında olgunlaşarak milli refleksin en fazla hissedildiği şehir olarak hafızalara kazınmıştır” dedi.

“Milletlerin varlıklarını sürdürebilmeleri, geçmişi unutmamaları ve yaşananlardan ders çıkarmaları ile mümkün olmaktadır” diyen Güzel açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu yüzdendir ki tarihçiler “Geçmişi unutanlar, gelecekte aynı şeyleri yaşamak zorunda kalırlar” diyerek bu gerçeğe dikkat çekerler.

Bu bakış açısıyla bir değerlendirme yapıldığında, esaretten özgürlüğe giden bu süreci canlı tutmanın ve gelecek nesillere aktarmanın tarihsel bir sorumluluk olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu yıl da Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını matem-i neşe içerisinde idrak edeceğiz. Geçmişte yaşanan acıları hatırlayarak geleceğe ümitle bakıp, ezelden beri hür doğmuş ve hür yaşamış olan yüce Türk Milleti’nin geçmişte olduğu gibi günümüzde de her türlü iç ve dış tehditleri yenecek güç ve azimde olduğunun gururunu yaşayacağız.

Düşman işgalinin 104. yılında, Allah yüce milletimize bir daha böyle karanlık günler yaşatmasın diyor, bu aziz vatanı canları uğruna bize emanet eden şehitlerimizin azizi hatıraları önünde saygı ve tazimle eğiliyoruz.”

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