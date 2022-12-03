Erzurum’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinlikleri çerçevesinde engelli vatandaşlara “iş kulübü eğitimi” verildi.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş kulübü tarafından gerçekleşen eğitimde katılımcılara, “Hibe Başvurusu, İş Arama Becerileri, İş Gücü Piyasası, Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri” konularında iş Kulübü Lideri tarafından eğitim düzenledi. İş kulübü Lideri, eğitime katılan engelli vatandaşların farklı konulardaki sorularını da yanıtlayıp onları aydınlattı. Aynı zamanda kamu işçi alımlarını nasıl başvuru yapılacağını ve diğer kamu ilanlarının nasıl takip yapılacağını eğitim esnasında uygulamalı anlatıldı.

Eğitime katılım engelli vatandaşlar sertifikalarını aldılar.

Verilen eğitim, engelli bireylerin iş gücü piyasasında istihdam edilmeleri veya kendi işlerini kurma bakımında önem taşıyor. İş Kulübü Eğitimi’nin sonunda katılımcılara sertifikaları da teslim edilirken, eğitime katılan engelli vatandaşlar, aldıkları bilgilerin kendileri için büyük önem taşıdığını ve çok faydalandıklarını dile getirerek yetkililere teşekkür ettiler.