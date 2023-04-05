Enerjide indirim seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti grup toplantısında elektrik ve doğalgazda Nisan ayı itibariyle indirime gidileceği müjdesinin yankıları sürüyor.

İl başkanlığı görevine atandıktan sonra ilk defa partisinin grup toplantısına katılan AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu müjdesinin özellikle soğuk iklime sahip olan Erzurum için büyük önem arz ettiğine dikkat çekti. Erzurum halkının medeniyetin tezahürü olan doğalgaz ile ilk defa AK Parti iktidarları döneminde tanıştığını hatırlatan İl Başkanı Küçükoğlu, son olarak Olur, Tekman, Çat ve Karayazı ilçelerine yapılan doğalgaz yatırımları sonrasında 20 ilçenin 19’unda doğalgaz kullanıldığına işaret etti. Nisan ayında tüm meskenlerde yüzde 15 elektrik indirimi ile sanayide doğalgaz faturalarına yüzde 20’lik bir indirimin yapılacağını söyleyen Küçükoğlu, “Sadece Erzurum’da yapılan doğalgaz yatırımları 4 milyar lirayı geçiyor. Enerji bakanlığımız Karadeniz’de keşfettiğimiz gazı millî sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyor. Bu ayın sonunda enerjide bağımlılığın büyük ölçüde azalacağı doğalgazımız evlerimize kadar gelmiş olacak. Cumhurbaşkanımızın da her defasında söylediği gibi Türkiye’nin imkânlarını, milletimizin her kesimine sunarak adım adım refahımızı yükseltecek, güvenliğimizi güçlendirerek, huzurlu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.” diye konuştu.

Ülkemiz Büyüyecek Sorunlar Küçülecek

Dünyayı etkisi altına alan ekonomik krizin Türkiye üzerinde de olumsuz etkilerinin varlığının inkar edilemez olduğunu dile getiren AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu, bu etkinin minimize edilmesi için büyük çabalar sarf edildiğini anlattı. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için Doğu Akdeniz’de ve Karadeniz’de yapılan hidrokarbon araştırmalarının olumlu yansımalarının ekonomik olarak rahatlık sağlayacağını söyleyen Küçükoğlu, “Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçim sonrasında Türkiye’nin şahlanış dönemine gireceğine yönelik sözlerini hatırlatmak isterim. Savunma sanayisinden enerji yatırımlarına varıncaya kadar ülkemizin gelişiminde büyük mesafeler kat ettik. Dünyada etkisini gösteren ekonomik kriz sonrasında asgari ücret zamları ve sosyal yardımlar ile büyük ölçüde etkiler azaltıldı. Ülkemizin dünya ölçeğinde her alanda büyümesi için birlik olup çalışacağız.” dedi.