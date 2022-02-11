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Enerji Kentleri zirvesi Erzurum’da başladı

Türkiye Cumhuriyeti Enerji Kentleri Birliği’nin Encümen heyeti Erzurum’a çıkarma yaptı.

ERZURUM 11.02.2022, 14:01
Enerji Kentleri zirvesi Erzurum’da başladı

Türkiye Cumhuriyeti Enerji Kentleri Birliği’nin Encümen heyeti Erzurum’a çıkarma yaptı.

Birlik Başkanı ve aynı zamanda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Osman Zolan, beraberinde Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara Güdül, Balıkesir Sındırgı, Aydın Kuşadası ve Kırşehir Çiçekdağı belediye başkanlarıyla birlikte Erzurum’a geldi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat tarafından Erzurum Havalimanı’nda karşılanan Enerji Kentleri Birliği heyeti, daha sonra Ilıca Termal Otel’e geçti. Burada bir açıklama yapan Birlik Başkanı Osman Zolan, yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yaptı, Türkiye’nin yeni enerji kaynaklarına ulaşma yönündeki politikalarını değerlendirdi.

Savaşların temelinde enerji yatıyor

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın da Encümen Üyesi olduğu Enerji Kentleri Birliği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zolan, enerjinin dünyada çok önemli bir yer teşkil ettiğini belirterek, “Neredeyse son 100 yılın mücadelesi durumuna geldi. Yapılan savaşların aslında temelinde enerji vardır. Enerji bir ülkenin bağımsızlığını veya kendi başına bağımsızlığını savunan konumdadır” dedi.

Enerjiye her ülke veya her insanın ihtiyaç duyduğunu anlatan Zolan, “Buna ulaşmak için dünyada mücadeleler yapılıyor. Ülkemizde de son 15 yıla yakındır yenilenebilir enerji boyutunda yoğun olarak yatırımlar yapılıyor. Hükumetimizin destek ve teşvikleri ile başta güneş olmak üzere rüzgar, jeotermal, biokütle, biyogaz ve çöpten elektrik üretmek gibi, dışarıya da karbon salınımı yapmadan, çevremizi kirletmeden yani herhangi bir olumsuz etki yapmadan, ısınan dünyada yeşil enerji denilen enerji boyutunda ülkemizin hızlı yürüyüşü var” diye konuştu.

Dışa bağımlı olmaktan kurtulmalıyız

HES boyutuna bakıldığında Türkiye’nin yüzde 53’e varan enerji boyutuna ulaşmış olduğunu anlatan Zolan, “Bu da son 15 yıla dayanan ataklarla oldu. Yerli ve milli kaynaklarla bu rakam yüzde 65’lere ulaşıyor. Doğalgazdan, çevrim santrallerine dayalı ithal olarak karşılanıyor. Ülkemiz enerji konusunda tam bağımsız durumda değil, dışa bağımlı durumda, amacımız ülkemizi enerji konusunda dışa bağımlı olmadan kendi enerjisini sağlar durumda ve tam bağımsız olması gerekir. Erzurum’da Ilıca bölgesinde birçok yerde jeotermal kaynaklarımız var, bu bizim nimetimiz boyutunda, yer altından çıkan suların ısı derecelerinin korunması konusunda, rehabilite ve tedavi boyutunda da kullanılması gerekiyor. Erzurum ve civarından yapılan araştırmalarda bu tür kaynakların var olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

Orhan: “Birliğin önemi çok büyük”

Enerji Kentleri Birliği’nin Erzurum buluşmasına ev sahipliği yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, şunları kaydetti:

“Birlik başkanlarımız, encümen üyelerimiz bizlerle birlikte, birliğin en önemli özelliği yenilenebilir enerji kaynaklarının üzerine özellikle yerel yönetimler açısından yapılan çalışmaları takip etmek, yapılması gereken kulis çalışmaları, kanuni düzenlemeleri de gözden geçirmektir. Birlik olarak kanuni düzenlemelerin yapılmasına vesile oldular. Yerel yönetimler olarak yapılan enerji yatırımları konusunda ister istemez mevzuatlar konusunda sıkıntı yaşayabiliyorduk. Başka bir boyutu da yapılan yatırımların teknik boyutları, özellikle danışmanlık konusunda birliğin ciddi hizmetleri bulunuyor. Hem üyesi olduğu birlik belediyelerine ve hem de birlik üyesi olmaya aday belediyelere adeta ışık oluyor. Erzurum olarak bakıldığında Pasinler, Olur, Palandöken, Büyükşehir ve Aziziye Belediyeleri bu birliğe üye konumunda. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yapmış olduğu yatırımları yerel belediyeler açısından değerlendirilmesi konusunda çalışmalara destek oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Encümen toplantısı iki gün sürecek

Enerji Kentleri Birliği’nin gerçekleştireceği encümen toplantısına Birlik Başkanı ve aynı zamanda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Osman Zolan’ın yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ankara Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Aydın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ile birlik meclis üyeleri katılacak.

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