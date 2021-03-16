banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Polis ve vatandaş arasında gerilim: '3 ay bunun için mi çalışacağım?'
Polis ve vatandaş arasında gerilim: '3 ay bunun için mi çalışacağım?'
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Galatasaray, Muslera'yla yoluna devam ediyor!
Galatasaray, Muslera'yla yoluna devam ediyor!
Piyasaların yönü...
Piyasaların yönü...

En ağır cezayı alsın

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Erzurumlu Uzman Çavuş Sercan Öztürk, eşi Hilal Öztürk ve 4 yaşındaki çocukları Muhammed Selim’in hayatını kaybettiği feci kaza yürekleri yakmıştı. Kazada Sercan Öztürk’ün hatası olmadığının bilinmesini isteyen aile, karşı tarafın alkollü ve yüzde yüz kusurlu olduğunu söyleyerek en ağır cezayı almasını talep etti. Ağabey Erkan Öztürk, kardeşinin şehit sayılmasının da kendilerini bir nebze olsun sevindireceğini söyledi.

ERZURUM 16.03.2021, 10:52
2
En ağır cezayı alsın

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Erzurumlu Uzman Çavuş Sercan Öztürk, eşi Hilal Öztürk ve 4 yaşındaki çocukları Muhammed Selim’in hayatını kaybettiği feci kaza yürekleri yakmıştı. Kazada Sercan Öztürk’ün hatası olmadığının bilinmesini isteyen aile, karşı tarafın alkollü ve yüzde yüz kusurlu olduğunu söyleyerek en ağır cezayı almasını talep etti. Ağabey Erkan Öztürk, kardeşinin şehit sayılmasının da kendilerini bir nebze olsun sevindireceğini söyledi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde görev yapan Erzurumlu Uzman Çavuş Sercan Öztürk, eşi ve iki çocuğu ile birlikte piknikten döndükleri yolda geçirdikleri kazadan geriye 6 yaşındaki Hamza sağ kalmıştı.

En ağır cezayı almasını istiyoruz

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde ailesiyle gittiği piknikten dönerken kaza yapan Sercan Öztürk’ün aracında eşi, bir oğlu ve meslektaşının eşiyle çocuğu da hayatını kaybetmişti. Tek sağ kurtulan ise 6 yaşındaki Hamza olmuştu. Feci kazanın sorumlusunun karşıdan gelen sürücü olduğunun bilinmesini isteyen ağabey Erkan Öztürk, “Haberlerde okuduğumuz kadarıyla kazada Sercan’ın hız sınırını aştığı, karşı taraftan gelen araçla çarpıştığı, suçun Sercan’da olduğu gibi ifadeler gördük. Bunu düzeltilmesini istiyoruz. Olayın aslında krokide tespit edildiği şekilde, kardeşimin aracına vuranın alkollü olduğu, daha önceki olaylarda uyuşturucu kullandığı tespit edilmiş. Alkollü araç kullanırken kendisi kontrolden çıkıp su kanalına çarptıktan sonra kardeşimin aracının üzerine düşüyor. Avukat bey de trafikten alınan krokiyi gösterdi. Karşı taraf yüzde yüz kusurlu. Kesinlikle aile kendisinden şikâyetçiyiz. Hem alkollü hem hız sınırını aşmış. Sadece Sercan’ın ailesi olarak bizler değil, eşinin ailesi, araba vefat eden kadın ve çocuğun aileleri de şikâyetçi. Aracı kullanan kişinin hastanede olduğunu biliyoruz. Hastaneden sonra hukuki süreç işleyecek. Biz de en ağır cezayı almasını talep ediyoruz” dedi.

Sercan’ın emaneti

Kazada anne, baba ve kardeşini kaybeden Hamza’nın, pedagog desteği alacağını belirten Öztürk, “Şu anda Hamza bizim yanımızda. Hepimiz bakımını üstlendik. Çocuk şu an inanmak istemiyor. Dün gezdirmeye çıkardık, yavaş gidiyorduk ama bizi uyardı, ‘biraz daha yavaş gidin biz kaza yaptık’ dedi. Her şeyin farkında ama ölümün ne olduğunu bilmiyor. Bazen odaya gelip etrafı geziyor, sanki anne babasını arıyor gibi. Görüştüğümüz pedagog var. Pedagog eşliğinde mezarlığa götüreceğiz, psikolojik destek sağlanacak. Arabadan burnu dahi kanamadan çıktı. O bize Sercan’ın emaneti, Allah onu bize bağışladı” diye konutu.

Gönül isterdi ki şehit sayılsın

Kardeşinin Silvan Jandarma Alay Komutanının koruması olarak görev yaptığını kaydeden Ağabey Öztürk, birkaç saatlik boşluğunda ailesini pikniğe götürdüğünü söyledi. Kardeşinin mesai mefhumu gözetmeksizin zorlu görevler üstlendiğinin de altını çizen Öztürk, şehit olarak sayılmasının ailesinin bir nebze de olsa rahatlatacağını belirterek, “Bu olayda bir aile değil toplam dört aile acı yaşadı. Bizim bir gönül kırgınlığımız var. Kardeşim 5,5 yıldır bu görevdeydi. Beş yıl sürekli operasyonlardaydı. Son bir yıldır Diyarbakır Silvan’daydı, son 6 aydır da alay komutanının korumasıydı. Belki belli bir kanun, tüzük vardır ama düzeltilmeyecek bir şey değil. Biz şehit sayılmasını isterdik. Bu manevi olarak anneme, babama, tüm aileye ilaç gibi olurdu. Bir nebze olsun rahatlatırdı. Bütün meslekler önemlidir ama askerlik vatanı koruyor. Bu çocuk yıllarca Güneydoğu’da hizmet etti. O gün 2-3 saatlik izninde ailesiyle stres atmak istemiş. Onlarda mesai saati yok. Kardeşime şehitlik verilmesini çok isterdik. Biz Allah katında şehit olduğuna inanıyoruz. Ama devlet nazarında da bu tip olaylarda şehitlik verilebilir. Kardeşim alkollü değildi, hatalı değildi, sadece birkaç saatlik boşluğunda ailesiyle olmak istedi. Bunu sadece kardeşim için demiyorum, bu tip olaylar için konuşuyorum. Koruma olduğu için izinleri yok, zaten görev günündeydi. Yeğenimin şehit çocuğu olmasını isterdim. Ona biz zaten sahip çıkacağız, her zaman yanındayız ama devletin arkasında olduğunu bilmek de bizi mutlu ederdi. Gönül isterdi ki şehit sayılsın” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20