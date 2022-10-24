EMŞAV’ın gözü "Aydın"

Kısa adı EMŞAV olan Emniyet Teşkilatı Vazife Malülleri ve Şehit Aileleri Vakfının Doğu Anadolu Bölge Başkanlığına Hayrettin Aydın getirildi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malülleri ve Şehit Aileleri Vakfının Aydın Nazilli de 3’ncüsü düzenlenen çalıştayına EMŞAV Doğu Anadolu Bölge Başkanı Hayrettin Aydın ve EMŞAV Erzurum İl Başkanı Mikail Akpınar katıldılar.

Son derece verimli geçen çalıştayda, Boşta olan Bölge başkanlıkları içinde atamalar gerçekleştirildi. Daha önce Malatya iline verilmesi planlanan Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı, yapılan girişimler sonucunda Erzurum’a kazandırıldı. Emniyet Teşkilatı Vazife Malülleri ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Doğu Anadolu Bölge Başkanlığına uzun yıllar Erzurumspor yönetim kurulu üyeliği de yapan iş insanı Hayrettin Aydın’ı atadı.

EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, "Doğu Anadolu Bölge Başkanlığına atadığımız Hayrettin Aydın kardeşimizin Doğu Anadolu bölgesinde Vakfımızı en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Doğu Anadolu Bölge Başkanlığına getirilen Hayrettin Aydın ise yaptığı açıklamada "Şehitlerimiz ve aileleri ile Gazilerimiz ve aileleri her daim bizim baş tacımız olmuştur var olmaya da devam edecektir. Şahsıma uygun görülerek tevdi edilen EMŞAV Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı en onurlu ve ağır bir görevin olduğunun farkında olarak kısa zamanda ilimizde ve bölgemizde süratli bir şekilde teşkilatlanarak çalışmalarımıza başlayacağız. Tabi bu çalışmaları yaparken gücümüzü şehitlerimizin ve gazilerimizin maneviyatından alarak Emniyet Teşkilatımızla iş birliği içinde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.