EMO yönetiminden uyarı ve öneri

Erzurum Mimarlar Odası Yönetimi bir basın açıklaması yaparak, Erzurum’un birinci ve ikinci derece deprem bölgesi olduğuna dikkat çekti; önemli uyarı ve önerilerde bulundu.

Yönetim Kurulu adına yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Erzurum ili birinci ve ikinci derece deprem bölgesi kesişimindedir. Dolayısıyla Büyük Şehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin kentsel dönüşüm yapılması gereken bütün alanların fizibilite çalışmasını yaparak ekonomik ömrünü tamamlamış ve statik sorunları olan bütün binaların belirlemesi gerekmektedir. Bununla ilgili etaplama projesi kapsamında Erzurum şehrinin tamamını içine alacak tarz da, bütün belediyeler tüm yapı stokları ile ilgili depreme dayanıklılık tespiti yaptırarak, bölgesinde bulunan yapı stoklarını dayanıklılık derecesine göre sınıflandırmalıdır.

Öncelikle ekonomik ömrünün tamamlamış binalar ortadan kaldırılmalı ve yapım esnasında modern şehircilik anlayışı ile mahalle kültürünün yaşayacağı yatay mimariye uygun şehirler inşa edilmelidir.

Bu bağlamda; Yapılacak olan yeni binaların en ayrıntılı şekilde zemin etütlerinin hazırlanması, Yeni imar planlarının bitişik nizam, karma kullanımlı (Ticari+Konut) yapılar olmaması için mevcut imar planlarının tekrardan düzenlemesi, Modern şehircilik kriterlerine uygun az katlı rekreasyon alanlarına uygun yapılaşmanın yapılması, Hazırlanan projelerin belediye ve yapı denetim firmalarında görev yapan yetkin mimar ve mühendisler tarafından denetlenmesi ve onaylanması, İnşaat sahasında çalışacak usta ve teknik ekibin özel eğitimlerden geçirilerek inşaat alanına alınması ve sorumluluklarının belediyeler tarafından inşaat ruhsatına işlenmesi, Kullanılan demir ve beton malzemesinden gerekli numunelerin alınarak ayrıntılı kontrollerinin gerçekleştirilmesi ve detaylı takibinin yapılması, Şantiye şeflerinin tam zamanlı inşaat alanında çalıştırılması için belediyelerin yapı kontrol servisi tarafından düzenli denetiminin yapılması, Şantiye şeflerinin çok sayıda parselde değil yalnızca bir parselde ki inşaattan sorumlu tutulması gerekmektedir. Ayrıca, deprem bilinci çocuklarımıza ilkokuldan başlayarak öğretilmelidir ve kamu spotları ile vatandaşlarımıza anlatılmalıdır. Denetlemeler sıklaştırılmalı ve en önemlisi afet bakanlığı kurulup Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı ile koordineli olarak çalışılmalıdır. Erzurum ve ilçelerinde mahalleye dönüşen köylerde ivedilikle dönüşüm projeleri yapılmalıdır.

Oluşabilecek yıkıcı bir deprem sonrası için toplanma alanları oluşturulmalı ve bu alanlara deprem sonrası kullanım amaçlı depolamalar yapılması gerekmektedir, yaşadığımız bu felaket sonrasında depremzedelerin en büyük problemleri tespit edilmiş olup, bu bağlamda gerekli ihtiyaçlara istinaden hazırlıklar yapılmalıdır.

Deprem nedeniyle kaybettiğimiz yurttaşlarımızı saygı ile anıyor, ailelerine ve toplumumuza başsağlığı diliyoruz. Yaralı olarak kurtarılanların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını, can kaybının artmamasını diliyoruz.”