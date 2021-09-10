Emniyet Müdürü Tuncer İHA Bölge Müdürü Türkez’i kabul etti

Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez’i makamında kabul etti.

Ankara’da Asayiş Daire Başkanlığı görevinden Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Levent Tuncer İHA heyetini ağırladı. Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve beraberindekileri makamında ağırlayan Emniyet Müdürü Levent Tuncer, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Erzurum’a kısa sürede alıştığını dadaşlar diyarı Erzurum’da görev yapacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Tuncer, “Erzurum’un huzuru ve asayişi için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız” diye konuştu.

İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ise Emniyet Müdürü Levent Tuncer’e görevinde başarı diledi.