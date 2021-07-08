Emniyet Müdürü Aslan’dan Rektör Çomaklı’ya veda ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazetedeki Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Mersin İl Emniyet Müdürü olarak atanan Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya veda ziyaretinde bulundu.

5 yıl Erzurum’da görev yapan Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, görev süresi boyunca kendisini Dadaşlar diyarının bir evladı olarak gördüğünü belirterek Erzurum’a hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi.

Rektör Çomaklı’ya çeşitli konulardaki iş birlikleri ve destekleri için teşekkür eden Mehmet Aslan, kadim şehir Erzurum’dan güzel hatıralarla ayrılacağını ifade etti.

Mehmet Aslan’ın görev süresince Erzurum’un huzurlu bir kent olması için gece gündüz demeden yoğun bir gayretle çalıştığını belirten Rektör Çomaklı, kurumlar arası birlikteliğin bu çalışma azmiyle gerçekleştiğini söyledi.

Rektör Çomaklı, samimi tavrı ve şehre hizmetleri için Mehmet Aslan’a teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.