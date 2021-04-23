banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Joe Biden konuştu, Bitcoin çakıldı!
Joe Biden konuştu, Bitcoin çakıldı!
Liderlerden 23 Nisan mesajı
Liderlerden 23 Nisan mesajı
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Emniyet Amirliğinde toplu iftar programında pandemi hiçe sayıldı

Kovid-19 salgını ve bu kapsamda alınan tedbirler artırılmasına rağmen Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği personeliyle birlikte toplu iftar düzenlenmesi dikkat çekti.

ERZURUM 23.04.2021, 09:19
1
Emniyet Amirliğinde toplu iftar programında pandemi hiçe sayıldı

Kovid-19 salgını ve bu kapsamda alınan tedbirler artırılmasına rağmen Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği personeliyle birlikte toplu iftar düzenlenmesi dikkat çekti.

Artan vaka ve ölüm olaylarının ardından ülke genelinde tedbirler artırılırken Pazaryolu ilçesinde Emniyet Müdürlüğünde yapılan toplu iftar fotoğrafının sosyal medyaya yansıması tepkiye neden oldu.
banner478
Yorumlar (0)
18°
açık