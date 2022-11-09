Ekim ayı bilimsel teşvik ve ödül töreni düzenlendi

Hazırladıkları bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası bilim camiasında üniversite ismini duyuran akademisyenleri ödüllendiren Atatürk Üniversitesi, “Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme: Gösterilen çabalara saygı gösterilir ve başarılar tanınır” ilkesi doğrultusunda düzenlediği Bilimsel Teşvik ve Ödül Törenlerine devam ediyor.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde 2022 yılında yaptıkları araştırma faaliyetleri için Ekim ayında başvuran öğretim üyelerine ödülleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından verildi.

Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda yayın, patent, proje ve firmaları ile ön plana çıkan akademisyenlere ödüllerini takdim eden Rektör Çomaklı, araştırma temelli yaptıkları çalışmalarından ve başarılarından dolayı akademisyenleri tebrik etti.

Çalışan, üreten ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan tüm personelin her açıdan desteklendiğini belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin, kadim geçmişine yakışır çalışmalarla daima bir adım önde olması gerektiğini söyledi.

“Her Türlü Çabanın Karşılığını Vermeye Çalışıyoruz”

Bu ödüllerin aslında bir akademik birikimin sonunda alınan ödüller olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Akademisyenlerimizin bugüne kadar olan çalışmaları, kendi sosyal yaşamlarından feragat ederek bilimsel yayınlara daha fazla eğilim göstermelerinin bir sonucu olarak karışımıza çıkıyor.

Biz de üniversite yönetimi olarak her türlü çabanın karşılığını vermeye çalışıyoruz. Düzenlediğimiz ödül törenleri ile değerli bilim insanlarımızı hem teşvik ediyor hem de mutluluklarını paylaşıyoruz. Bu düşüncelerle, her ay düzenlediğimiz Bilimsel Teşvik ve Ödül Töreninde yaptıkları çalışmalarla bizleri gururlandıran akademisyenlerimiz ile bir araya gelmekten duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha dile getiriyor, hocalarımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Bilimsel Teşvik ve Ödül Töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.