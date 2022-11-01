Eğitim Bir Sen üyeleri meslek kanununun iyileştirilmesini istiyor

Erzurum’da Eğitim Bir Sen Sendika İl Başkanı Mustafa Karataş ve sendika üyeleri bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Karataş yaptığı açıklamada, meslek kanununun yeniden düzenlenmesini istedi.

Karataş açıklamasında, “Eğitimin verimliliği ve niteliği, eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi ve özlük hakları boyutuyla da emeklerinin karşılığının verilmesiyle mümkündür. Meslek kanununun beklentileri yeterince karşılamaması üzerine talep ve önerilerimizi yetkililerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Öğretmenlik kanunu öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayamamış durumdadır. Devam eden süreçte sorumlular ve yetkililer ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde kanunun 1 milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, görev ve sorumlulukları noktasında bir meslek kanununda olması gerekenleri kapsamadığını belirttik. İlave düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, özellikle sınava dayalı kariyer basamakları sistemi yerine toplu sözleşmede dile getirdiğimiz öğretmenlikteki hizmet süresini esas alan bir kariyer sistemine ihtiyaç olduğunu vurguladık. Öğretmenlerin gerekli istem ve ihtiyaçlarını karşılayacak olan eğitim bir sen olarak hazırladığımız kanun taslağı önerisini gerekli kurumlara sunduk” dedi.