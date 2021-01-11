Eğitim Bir-Sen Oltu Temsilcisi gazetecileri unutmadı

Eğitim Bir-Sen Oltu Temsilcisi Yakup Can ve yönetim kurulu üyesi Adem Dursun ile birlikte Oltu’da ki Ulusal ve Yerel basının temsilcilerine 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle nezaket ziyaretinde bulundular.

İHA Oltu Temsilcisi Dursun Murat Aydın’ı ziyaret eden Eğitim Bir-Sen Oltu Temsilcisi Yakup Can, “İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak, vatandaşlarımızın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üslenen gazeteci, toplumun gözü, kulağı ve sesidir. Vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız bu yönüyle de milletin duygularına tercüman olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle; bu önemli işe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir meslek yaşamı diliyor, ebediyete irtihal eden basın mensuplarını rahmetle anıyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Ziyaretten son derece memnun kalan Gazeteci Dursun Murat Aydın, “Bizleri unutmayarak ziyaretimize gelen Eğitim Bir-Sen Oltu Temsilciliğine çok teşekkür ederim. Yılda bir kez de olsa hatırlanmak çok güzel” dedi.