Eğitim, araştırma ve toplumsal katkı modellerinde gelinen son nokta değerlendirildi

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında rektörlük üst yönetimi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında toplandı. Toplantıda söz konusu proje ile Eğitimde Öğrenci Odaklı Mükemmeliyet Modeli, Ata-Kök Toplumsal Katkı Modeli ve Bütünleşik Araştırma Modelinde gelinen son nokta değerlendirildi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Keskin, Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtçan, Prof. Dr. Hüseyin Özer, Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Prof. Dr. Turgut Göğebakan ve Genel Sekreter Dr. Sadık Erdoğan, 7 boyutta belirlenen misyon alanlarına göre iş paketlerinin gelişim süreçlerine yönelik sunum yaptılar.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde (BAP) gerçekleşen toplantılarda belirlenen 87 iş paketi üzerinde yer alan 1000’in üzerinde faaliyet ve gelişim süreçleri derinlemesine değerlendirilerek bazı iş paketlerinde revizyon gerçekleştirildi.

“Yeni Nesil Üniversite Misyonu Kararlılıkla Devam Ediyor”

Rektör Çomaklı yapmış olduğu değerlendirmede; Atatürk Üniversitesi tarihinin önemli kırılma noktalarından biri olan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin belirlenen politika ve stratejilere bağlı olarak öngörülen takvim içerinde başarıyla yürütüldüğünü belirtti.

Söz konusu projenin iş paketlerini kısa sürede uygulamaya almanın üniversite akademik göstergelerine önemli bir ivme kazandırdığını ifade eden Rektör Çomaklı, Araştırma Üniversitesi etiketiyle ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettiren Atatürk Üniversitesinin bu misyonu kararlılıkla devam ettireceğini belirterek, tüm üniversite mensuplarının destekleriyle yeni başarılara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.