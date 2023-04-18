Efe hazretleri külliyesinde iftar programı

Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı tarafından geleneksel hale getirilen Ramazan iftarlarının sonuncusu Kadir Gecesi’nde geniş bir katılımla gerçekleşti.

Alvarlı Efe Hazretleri İlim ve Sosyal Hizmetler Vakfı Erzurum Şube Başkanı Hasan Mazlumoğlu, Erzurum’un manevi mimarlarından olan ve misafirsiz sofraya el uzatmaması ile bilinen Alvarlı Muhammet Lütfü Efendi( Efe Hazretleri’nin) bu güzel hasleti, adına kurulan vakıf tarafından yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Özellikle ramazan aylarında her pazar günü muhtelif kesimlerden misafirlerin katıldığı iftarlar düzenleniyor. Bu yılın son iftar programı da Kadir Gecesi’nde şehirden, Alvar ve civar köylerden gelen misafirlerin ve depremzede ailelerin katılımıyla Alvar Köyü’ndeki misafirhanede yapıldı.

Akşam namazının ardından Külliye Camiinde, Kadir Gecesine münhasır sohbet edildi. Teravih namazının ardından da okunan hatimlerin duası yapıldı. Programda ayrıca Hz. Peygamber (s.a.v)’in lihye-i şerîfi, salavatlar ve Efe Hazretleri’nin naat-ı şerîfleri eşliğinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Ardından külliye misafirhanesine geçilerek misafirlere tatlı ve çay ikramı yapıldı. Program sonunda tesbih namazı eda edildi.