Edebiyat dünyasının kalbi, Erzurum MNG Expo Kitap Fuarı’nda atacak

Erzurum Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki ikinci kitap fuarı Cuma günü başlıyor.

Çocuk kitapları, çok satanlar, en yeniler ve klasikler arasında tüm aradıklarınızı bulabileceğiniz büyük fuarda imza günleri ve söyleşiler de olacak. 4 Kasım’da açılacak olan etkinlik, 13 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir. Doğu Anadolu’daki kitap tutkunları, MNG Expo Kitap Fuarı’nda buluşuyor! Erzurum Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl ikinci kez düzenlenen dev fuara 100’ün üzerinde yayınevi katılacak. En yeniler, klasikler ve çok satan eserleri bir araya getiren büyük organizasyonda, en sevilen yazarlar ile imza günleri ve söyleşiler de olacak. Geçtiğimiz aylarda ilk kez düzenlenen ve ziyaretçi rekorları kıran fuarın, bu yıl yine komşu illerden gelenler ile birlikte çok sayıda kitap tutkununu buluşturması bekleniyor. MNG Expo imzası ile bu yıl ikinci kez düzenlenen Doğu Anadolu Kitap Fuarı’na 100’ün üzerinde yayınevi katılacak. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, KETEBE, Timaş, Alfa, Ötüken ve Kronik Yayınları gibi seçkin yayınevlerinin yer alacağı etkinlik, imza günleri ve söyleşiler ile Erzurum ve çevresindeki okurları, sevdikleri yazarlar ile bir araya getirecek.

“Kitap İnsanın Dünyasını Genişleten İyi Bir Arkadaştır”

Erzurum Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi’nde iki yıldır başarılı fuarlara ev sahipliği yapan MNG Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nin Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, özellikle genç okurları bu fuara davet ediyor. “Benim kişisel hikayem, okumaya ve eğitime gönül verenler için iyi bir örnektir” diyen Süer, aynı zamanda alışveriş merkezleri ve perakende alanında etkili kitapları olan bir yazar. Başarı hikayesi ile pek çok gence ilham veren Dr. Aydoğan Süer fuar ile ilgili olarak, “Kitap her şehirde önemlidir ama özellikle büyük şehirlere uzak yerlerde yaşayan ve okuyanlar için, aynı zamanda bir kurtarıcıdır. Türkiye, dar gelirli veya orta sınıf ailelerden gelerek, kitap ile dünyasının genişleten, eğitim ile meslek sahibi olup ayakları üzerinde duran insanlar sayesinde geleceğe yürüyor. Kitap, bu anlamda insanın dünyasının genişleten en yakın arkadaştır. Orta Doğu’nun en büyük fuar merkezi olarak her yaşa ve ilgi alanına hitap eden seçenekleri, değerli yazarlar ile bir arada sunan organizasyonumuza tüm kitap dostlarını bekliyoruz” dedi.