banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İmamoğlu mobese görüntüleri için savcılığa başvurdu
İmamoğlu mobese görüntüleri için savcılığa başvurdu
Enerji krizi jeneratör satışlarını uçurdu!
Enerji krizi jeneratör satışlarını uçurdu!
Galatasaray yeni kalecisini buldu
Galatasaray yeni kalecisini buldu
Zeydan Karalar:
Zeydan Karalar: "Elimizden ne geliyorsa yapacağız”

“Eczacılıkta İletişim” çalıştayı düzenlendi

Atatürk Üniversitesi, 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası ve Eczacı İşletmeciliği Derneğinin (ECZİDER) katkılarıyla düzenlenen eğitim serisinin 2. çalıştayı çevrim içi (online) olarak gerçekleşti.

ERZURUM 28.01.2022, 14:30
“Eczacılıkta İletişim” çalıştayı düzenlendi

Atatürk Üniversitesi, 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası ve Eczacı İşletmeciliği Derneğinin (ECZİDER) katkılarıyla düzenlenen eğitim serisinin 2. çalıştayı çevrim içi (online) olarak gerçekleşti.

Eczacılıkta İletişim adlı çalıştayda kişilerarası iletişimden, empati ve duygusal zekaya değinildiği gibi iletişim becerilerinin arttığı toplumlarda ilaç kullanımı, etik değer gibi önemli alanlarda başarı elde edildiği, dijital ayak izi, dijital alanda itibar ve eczacılar için iletişimin önemi vurgulandı.

Programa; 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Ecz. Abdullah Caner Güven, Eczacı İşletmeciliği Derneği (ECZİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülbin Özçelikay, Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Elif Ulutaş Deniz ile Dr. Öğr. Üyesi Hafize Yuca, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan, Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şencan ile düzenleme kurulu üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Eczacılıkta İletişim Birçok Alanda Ele Alındı

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Uzm. Ecz. Abdullah Caner Güven çağımızda iletişimin büyük önem taşıdığını belirterek: “İnsanların sağlık hizmetlerine erişiminin son basamağı gibi görünse de tedavi sürecinin ilk basamağında yer alan eczanelerde sağlıklı iletişimin önemine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eczacı İşletmeciliği Derneği (ECZİDER) Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Gülbin Özçelikay, derneğin kuruluş amacından, imkânlarından ve sağladıkları istihdam olanaklarından bahsederek eczacılık hizmetlerinin sosyal, yönetsel, etik, tarihi ve ekonomik yönlerini geliştirdiklerini söyledi.

Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Hafize Yuca’nın yaptığı oturumda Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan Kişilerarası İletişim konulu sunumu çerçevesinde vücut dilinin davranışa etkisini, etkili iletişimin bir hap gibi iş gördüğünü belirterek iletişimde insanları kategorize edilebilmesi gerektiği belirtti. Herkese karşı, çok fazla yapılan empatinin bir rahatsızlık olduğunu vurgulayan Atılgan, etkili iletişimin de her insana karşı yapılamadığını, mükemmeliyetçi olmanın ise empatiye ve etkili iletişime engel olduğunun altını çizdi. Atılgan iletişim sürecindeki tekniklere, stres ile nasıl mücadele edilmesi gerektiğine, duygusal zekâya ve empati kurma sürecine değindi.

Sağlık Okuryazarlığının Artması Yönünde Fikir Birliğine Varıldı

Alanında uzman çok sayıda katılımcının olduğu çalıştaya; Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şencan Toplum Eczanelerinde İletişim Çemberi sunumunda birçok araştırmayı dile getirerek şunları söyledi: “Sosyal eczacılık çalışmaları gösteriyor ki iletişim becerisi arttığı durumlarda sağlık okuryazarlığı, akıllı ilaç kullanımı, etik değerler alanındaki başarıda artıyor.”

“İletişim, büyük eczacılık ailesinin en çok önem verdiği konulardan biridir” diyen Şencan, tüm dünya eczacılarının 21 tane hedefinin var olduğunu ve bunların her birinin iletişimle ilgili olduğunun altını çizdi. Şencan, Eczacının ilaçlar hakkında bilgi vermek için sağlık okuryazarlığını arttırmaya çalıştığını, İletişim bariyerleri tanımlayıp bunların aşılması gerektiğini, hem kedi adına hem de hasta adına iletişimi devam ettirmek zorunda olduklarını hatırlattı.

Çalıştayın Düzenleme Kurulu Eş Başkanlığını yapan Eczacılık Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Elif Ulutaş Deniz ise Dijital Nezaket konulu sunumunda dijital ayak izi, dijital itibar ve nezaketin sosyal medyada nasıl olması gerektiğini belirterek tüm dünyada internet teknoloji oranına, dijital ayak izine ve yeni medyanın olumlu olumsuz etkisine değinerek, ticari markalama ve siber zorbalığa, nezaket, görgü kurallarına ve bunların önemine, sosyal medyada kaçınması gereken davranışlara, farklı platformların kendine özgü duruşlarına vurgu yaparak medya okuryazarlarının artması gerektiğini ifade etti.

Pandemiyle Birlikte Sağlık Sektörünün Önemi Daha da Ön Plana Çıktı

Atatürk Üniversitesi öncülüğünde devam eden eğitim çalıştayları kapsamında düzenlenen Eczacılıkta İletişim Çalıştayının oldukça verimli geçtiğini belirterek kapanış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Deniz, pandemiyle birlikte önemi daha da artan sağlık sektörünün hayati unsurlarından olan Eczacılık alanına yönelik böylesine önemli bir programın düzenlenmesinde desteği olan başka Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere tüm düzenleme kurulu üyeleri ile katılımcılara teşekkür ederek, çalıştay çıktılarının sektöre fayda sağlaması temennisinde bulundu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11