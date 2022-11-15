Eczacılık Fakültesi, düzenlenen törenle akreditasyon belgesini aldı

Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından 6 yıl süreyle ikinci kez tam akredite olan Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Akreditasyon Belge Takdim Töreni, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşti. Törene Eczacılık Fakültesi Dekanları, Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) yönetim kurulu üyeleri, 13. Bölge Eczacı Odası temsilcileri, akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Tören Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Sayın Kadıoğlu konuşmasında; Atatürk Üniversitesi rektörü ve üst yönetimin Eczacılık Fakültesinin akreditasyon sürecine başvuru döneminden sonuna kadar büyük destek verdiğini, fakültenin öğretim üyeleri ve paydaşlarının bu süreci yönetmede gösterdiği çabayı takdirle karşıladığını belirterek, bundan sonraki süreçte de kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim kalitesinin sürekli geliştirilmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Sonrasında ECZAKDER Başkanı Prof. Dr. M. Seçkin Özden akreditasyon sürecinin önemini ve bu alanda yürütülen faaliyetleri özetleyen bir sunum gerçekleştirdi. Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleştirilen tören aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Rektör Çomaklı: “Bütün Programlarımızın Akredite Olması İçin Gerekli Çalışmaları Yürütüyoruz”

Törenin ardından heyetle bir araya gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, akreditasyon belgelerinin öğrencilerin hem lisans hayatlarında sağladığı kazanımlardan hem de mezun olduktan sonra sunduğu katkılardan bahsederek tüm öğrenciler adına heyete teşekkürlerini sundu. Atatürk Üniversitesinin verdiği kaliteli eğitimin YÖKAK tarafından akredite edilerek tescillendiğini hatırlatan Rektör Çomaklı: “Bunun yanı sıra ECZAKDER gibi değerli akreditasyon kurullarımız standartlara uygun eğitimimizin sürekliliği ve iyileştirme alanlarımızı görmemiz için dışarıdan bir gözle bakmak suretiyle bizlere büyük bir ayna tutuyor. Bizler de üniversite olarak hem kalite süreçlerini 365 gün sürdürüyor hem de bütün programlarımızın akredite olması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Bu anlamda Eczacılık Fakültesi tabii ki gurur duyduğumuz fakültelerimizden biri. Diğer programlarımızın da akredite süreçleri başarılı bir şekilde devam ediyor. Amacımız, akredite olmayan bölüm bırakmamak. Bu düşüncelerle misafirlerimize süreç boyunca gösterdikleri ilgi ve hassasiyetten dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyor, Eczacılık Fakültemize de akreditasyon belgesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret programı, akreditasyon belgesinin ECZAKDER Başkanı Prof. Dr. M. Seçkin Özden tarafından Rektör Prof. Dr. Çomaklı’ya takdim edilmesiyle sona erdi.