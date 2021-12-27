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Eczacı Teknisyenleri Derneği Genel Kurul toplantısı yapıldı

Erzurum Eczacı Teknisyenleri Derneği 1.Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

ERZURUM 27.12.2021, 13:19
Eczacı Teknisyenleri Derneği Genel Kurul toplantısı yapıldı

Erzurum Eczacı Teknisyenleri Derneği 1.Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Tek liste halinde yapılan seçimde Erzurum Eczacı Teknisyenleri Derneğinin Başkanı Metin Tanrıkulu oldu.

Genel kurul sonrasında üyelere yönelik teşekkür konuşması yapan Erzurum Eczacı Teknisyenleri Derneğinin Başkanı Metin Tanrıkulu, derneğin 150 üyesi bulunduğunu meslektaşlar arasında birlik ve beraberliği sağlamak, adına Erzurum Eczacı Teknisyenleri Derneğini kurduklarını söyledi.

Tanrıkulu, “Eczane teknikeri; sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının eczane hizmetleri programından mezun; reçetedeki ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan ve eczacılık faaliyetlerine yardım eden eczane personelidir. Meslektaşlar arasında birlik ve beraberliği sağlamak, aynı çatı altında çalışan eczacı kalfa ilişkilerini daha verimli hale getirmek için moralleri üzerine tesir edecek tedbir ve intibaları temin yoluyla gayret sarf etmek, emekli üyelerin yaşama şartları ile ilgilenmek, siyasi bir gaye gütmeksizin meslektaşlarımız arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır. Eczacısıyla olsun, Eczane Teknisyeniyle olsun, toplumla halkla doğrudan ve bire bir ilişki ve iletişim içindedir. Eczaneler sadece ticari bir işletme olmanın çok ötesindedir ve insanların “güven” duygusunun en yoğun yaşandıkları sağlık kurumlarından biridir. Eczacıların ciddi sıkıntılar yaşadığı günümüzde, eczanelerin en önemli bileşenlerinden biri olan Eczane Teknisyenlerinin de doğal olarak söz konusu sıkıntılar hissettikleri aşikârdır. Meslektaşlar arasında birlik ve beraberliği sağlamak, aynı çatı altında çalışan eczacı kalfa ilişkilerini daha verimli hale getirmek için moralleri üzerine tesir edecek tedbir ve intibaları temin yoluyla gayret sarf etmek, emekli üyelerin yaşama şartları ile ilgilenmek, siyasi bir gaye gütmeksizin meslektaşlarımız arasında birlik ve beraberliği sağlamak, sosyal dayanışmayı tesis etmek, işsiz meslektaşlara iş bulmak, yardımcı olmak, genel olarak afet, savaş ve olağan zamanlarda sosyal yardımlaşma ve dayanışma için gereken en uygun koşulların oluşturulmasına katkıda bulunmak, yardımcı olmak, görevler üstlenmek ve ihtiyaç sahiplerine dernek imkanları dahilinde gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, Anayasamızın ön gördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, sosyal sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirmek suretiyle toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur. Geçmişimizi ve kendimizi sorgulamadan ders çıkarmadan sorunlarımızın çözümünü içeren yeni projeler üretmek adına elimden gelen gayreti göstereceğim. Daha büyük düşünerek kalıcı ve uzun vadeli projeler hayata geçirme hedefinde olmalıyız. Mesleğimizin asıl ihtiyacı bunlar." diye konuştu.

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