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EBB’den kazı açıklaması
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMADA, TERMİNAL CADDESİ’NDEKİ BİR PETROL İSTASYONU ÖNÜNDE YAPILAN ALTYAPI ÇALIŞMASIYLA İLGİLİ ORTAYA ATILAN İDDİALARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI BELİRTİLDİ.
ERZURUM 13.08.2020, 09:07
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Terminal Caddesi’ndeki bir petrol istasyonu önünde yapılan altyapı çalışmasıyla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi: “11 Ağustos tarihinde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle Terminal Caddesi’nin bazı noktalarında altyapı çalışması yapılması elzem hale gelmiştir. Su birikintileri ve tahliye çalışması nedeniyle bölgedeki petrol istasyonu önünde ekiplerimiz tarafından kazı yapılmıştır. Ardından söz konusu bölgedeki altyapı sorunu giderilerek ilgili çalışma sonlandırılmıştır. Bu konuya ilişkin ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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