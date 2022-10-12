EBB Meclisi’nden anlamlı davranış

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, geçtiğimiz günlerde vefat eden Meclis 2. Başkanvekili, MHP Grup Başkanvekili Yusuf Demircioğlu için anlamlı bir tören düzenledi.

Meclis Başkanvekili Fevzi Polat’ın başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı toplantısında, geçtiğimiz ay Hakk’a yürüyen Meclis 2. Başkanvekili, MHP Grup Başkanvekili Yusuf Demircioğlu’nun oturduğu sıraya Kur’an-ı Kerim, ay yıldızlı Türk bayrağı, Milliyetçi Hareket Partisi’nin bayrağı ve güller bırakıldı. Toplantıya Demircioğlu’nun ailesi de katıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Polat, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Meclis 2. Başkanvekilimiz, MHP Grup Başkanvekilimiz Yusuf Demircioğlu ağabeyimiz Erzurum siyasetinin zirve isimlerinden biriydi. Ekim ayı meclis toplantımızda merhum ağabeyimizi saygıyla andık. Yusuf Demircioğlu ağabeyimiz şehrimizin siyasi hayatına yön vermiş ve bu aziz şehrin gelişimi için gece gündüz demeden çalışan bir siyasetçiydi. Ağabeyimizi asla unutmadık ve unutmayacağız da... Ruhu şad, makamı cennet olsun” dedi.