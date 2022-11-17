EBB meclis üyelerine Aziziye’de yatırım turu

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerini konuk etti.

İlçede yapılan yatırımları yerinde görme fırsatı bulan meclis üyeleri, Trafik Eğitim Parkı’ndan Engelsiz Yaşam Merkezine, Yarı Olimpik Yüzme Havuzundan Termal Domates Seralarına, Termal Aquapark’tan Ilıca Termal Tesislerine varıncaya kadar Aziziye Belediyesi’nin yatırımlarını karış karış gezdi. Büyükşehir Belediyesi’nin Yarımca Mesire Alanı, Şehit Yunus Arda Bilgi Evi ve Atıksu Arıtma Tesisinin de gezildiği yatırım turunda, birbirinden renkli görüntüler oluştu.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yatırım turu boyunca konuklarını bilgilendirirken, ilçede yapılan yatırımlar, meclis üyelerinde büyük hayranlık uyandırdı.

Meclis Toplantısından Aziziye’ye

Aziziye’deki yatırım turu, Büyükşehir Belediye Meclis toplantısından hemen sonra başladı. Önce Dadaşkent’teki Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkını gezen meclis üyeleri, ardından Büyükşehir Belediyesi’nin Yarımca yolu üzerinde yaptırdığı mesire alanında incelemelerde bulundu. Göz kamaştıran her iki sosyal yaşam alanını büyük bir ilgiyle gezen Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, daha sonra Aziziye Belediyesi tarafından Dadaşkent’te hizmete açılan Yarı Olimpik Havuzuna geçti. Şu ana kadar 2 bin 500 çocuğa yüzme eğitiminin verildiği modern tesisi gezdikten sonra Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı Şehit Yunus Arda Bilgi Evini ziyaret eden Meclis üyeleri, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde soluklandı.

Aziziye’ye Değer Katan Yatırımlar

İçerisinde ehram atölyelerinden kütüphaneye, özel olarak tasarlanan millet kıraathanesinden kapalı pazar kompleksine varıncaya kadar birçok donatıyı barındıran Aziziye Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezini gezen meclis üyeleri, buradaki temaslarının ardından rotayı Jeotermal Domates Seralarında aldı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın hem sera hakkında bilgiler aktarıp, hem de konuklarına dalından yeni koparılmış domates ikramında bulunduğu sera gezisinde, meclis üyelerinin hayranlığı adeta gözlerinden okundu.

Devasa Tesisleri Gezdiler

Büyükşehir Belediyesi’nin Aziziye’de yatırım turuna çıkan meclis üyelerinin bir sonraki durağı ise, Atıksu Arıtma Tesisi oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin günlük 100 bin metreküp atık suyu arıttığı tesiste incelemelerde bulunan heyet, buradaki temasların ardından Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk ve tek kapalı Aziziye Termal Aquaparkına geçti. Yatırımcı firma yetkilileriyle birlikte devasa tesisi yerinde görme fırsatı bulan meclis üyeleri, Başkan Orhan’dan yatırımla ilgili bilgiler aldıktan sonra Ilıca Termal Tesislerini gezdi. Aziziye Belediye Başkanı Orhan’ın Termal Otel’de verdiği akşam yemeğine katılan heyet, günün yorgunluğunu ise, kaplıca keyfiyle attı.

Sahada Sunum Fırsatı Oldu

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerini ilçede konuk etmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte Aziziye’mize kazandırdığımız yatırımları gezdik ve kendilerine bir nevi sahada sunum yapma fırsatı bulduk. Büyükşehir Belediyemizin de ilçemizde yaptığı eserlerle birlikte hizmet ve eser siyaseti anlayışımızı ortaya koymaya çalıştık. Bu yatırımlar büyük bir gayret, çaba ve özveri istiyor. İşte bu eserleri el birliğiyle, işbirliğiyle ve dayanışmayla yaptık. Aziziye’mize değer katmak, cazibe kazandırmak için yaptık” dedi.

Başkan Orhan’dan Teşekkür

Başkan Orhan şunları kaydetti: “Hamdolsun bugün göğsümüzü gere gere gezdiğimiz yatırımlarımız var ve bu yatırımların her birisi ‘Recep Tayyip Erdoğan Belediyeciliği’ şeklinde tarif ettiğimiz yönetim anlayışının ürünüdür. Bu eserleri hayata geçirmemiz için bize sağlanan her türlü imkândan dolayı Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi başta olmak üzere tüm bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, AK Parti İl ve İlçe Başkanlarımıza, ayrıca Büyükşehir Belediyemizin kıymetli Meclis üyelerine de, bugünkü yatırım turumuza katıldıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.